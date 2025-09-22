El Concurs d’Allipebre de Catarroja serveix més de 2.000 plats del famós plat valencià

A primer hora del matí s’arrimaven els primers participants de la 53ena edició del concurs, enguany més multitudinària que mai amb més de 150 participants.
La recepta valenciana compta amb els ingredients bàsics: Un kilo i mig de anguiles i 1 kilo més de creïlles, i sobre tot, l’ingredient especial: tradició i carinyo valencià.
Més de 2000 plats es van repartir al Port de Catarroja en una festa d’Interés Turístic Autonòmic.
Miguel, Membre de la comunitat de Pescadors
Cada participant té la seua recepta i cada un compta amb un ingredient especial o alguna tècnica culinària diferent
Un concurs molt disputat per diferents cuiners i cuineres, però el primer premis va ser per a Blanca García Campos. Va rebre el premi de la ma de l’alcaldessa, Lorena Silvent, i el president de la comunitat de pescadors, Miguel Raga. Un premi amb una dotació econòmica de 600 euros.