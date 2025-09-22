RIBERA
TELEVISIÓ

El Consell amplia fins als 204 milions d’euros el contracte extraordinari de gestió de residus de les inundacions

L’ampliació pressupostària permetrà gestionar 151.710 tones addicionals de residus acumulats per la DANA

Els punts de transferència de Quart de Poblet/Manises i Picassent superen les 500.000 tones de residus tractats

La mesura afecta als punts de transferència de Quart de Poblet/Manises i Picassent, que han superat les 500.000 tones de residus gestionats.

El Consell ha aprovat l’ampliació del contracte d’emergència per a la gestió dels residus acumulats després de les inundacions d’octubre de 2024, que eleva el seu import global fins als 204 milions d’euros.

Segons ha informat la vicepresidenta primera i portaveu, Susana Camarero, la decisió afecta als lotes 1 i 3 del contracte, relatius als punts de transferència de Quart de Poblet/Manises i Picassent, que han rebut un volum de residus molt superior al previst inicialment.

L’ampliació pressupostària, que ascendeix a 24,9 milions d’euros, permetrà tractar 151.710 tones addicionals de residus. Camarero ha destacat que “esta ampliació era imprescindible per a donar eixida al volum real de residus acumulats, que ha superat amb escreix les previsions inicials degut a la magnitud de la DANA”.

La consellera ha subratllat que “garantim un tractament segur i complet dels residus, evitant riscos mediambientals i de salut pública”, i ha agraït la col·laboració dels ajuntaments i empreses gestores “en un context d’alta exigència operativa”.

Altres acords del Consell

  • El Consell ha ratificat la contractació d’emergència d’obres de reconstrucció d’infraestructures afectades per la riuada en Catarroja, Paiporta i Alfafar, amb un pressupost de 1,4 milions d’euros.
  • S’ha autoritzat la contractació del servei per a l’execució de mesures judicials de medi obert dirigides a adolescents i joves (2025-2028), amb un valor estimat de 14,2 milions d’euros, que inclou programes com la llibertat vigilada, permanència de cap de setmana, tractament ambulatori o prestacions en benefici de la comunitat.
  • En matèria sanitària, s’ha aprovat un acord marc per al subministrament de medicaments biològics amb biosimilars destinats a la sanitat pública valenciana, amb un valor estimat de 485,3 milions d’euros.

Finalment, respecte al fall en el sistema de comunicació de les polseres telemàtiques per a maltractadors, Camarero ha instat a la delegada del Govern a informar de quantes dones s’han vist afectades i per què no s’ha comunicat ni a la Conselleria ni a les entitats de protecció per poder reforçar la coordinació i evitar possibles problemes.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats