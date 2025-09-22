El PATER impulsa el comerç sostenible a la Ribera amb un itinerari de formació i distintius

Un itinerari gratuït de formació i assessorament ajudarà els negocis de la Ribera a integrar la sostenibilitat
Els comerços participants obtindran el distintiu «Comerç Local Sostenible» com a reconeixement al seu compromís
El Punt d’Atenció Sostenible (PAS), impulsat pel PATER (Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera) del Consorci de la Ribera, posa en marxa un itinerari gratuït de formació i assessorament per al comerç local. L’objectiu és ajudar els negocis de la Ribera a convertir la sostenibilitat en una palanca de vendes i diferenciació, reforçant la seua autenticitat i millorant la comunicació del que ja fan.
Itinerari formatiu i pla d’acció
El programa inclou un cicle de píndoles formatives en línia al mes d’octubre de 2025 sobre temes clau: proveïment, packaging, energia i residus, comunicació i impacte social.
Cada comerç participant haurà de dissenyar un pla d’acció sostenible propi, amb accions concretes per als pròxims 12 mesos. Per facilitar-ho, es facilitarà un model senzill i intuïtiu.
- Data límit d’inscripció: 2 d’octubre de 2025.
- Inici de sessions: 6 d’octubre de 2025, en format autolectura en línia.
Els establiments inscrits rebran acompanyament personalitzat durant tot el procés per assegurar que les accions siguen realistes i adaptades a les necessitats de cada negoci.
Distintiu «Comerç Local Sostenible»
Els negocis que completen l’itinerari i presenten el seu pla d’acció rebran el distintiu «Comerç Local Sostenible», que serà lliurat en un acte públic de reconeixement i acredita el seu compromís amb la sostenibilitat i el territori.
Mirant al futur
En 2026 s’obrirà una nova edició per als comerços que encara no s’hagen adherit. A més, es farà un seguiment periòdic i renovació del distintiu. El programa també inclourà dinàmiques de gamificació, premiant als comerços segons el grau de compliment, i es difondran vídeos de bones pràctiques a través de Ribera Impulsa.
Un projecte col·laboratiu
El PATER està integrat pel Consorci de la Ribera, que uneix les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, i compta amb la participació d’associacions empresarials com FEDALCIS, l’Associació Empresarial d’Alzira i els sindicats CCOO i UGT.