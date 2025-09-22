El programa IDINEA de La Nostra Veu ianugura un nou local al centre d’Alzira

IDINEA, programa específic dedicat a l’autisme dins de l’associació alzirenya La Nostra Veu, va inaugurar el passat divendres el seu nou local al centre de la ciutat.
Esta iniciativa naix amb l’objectiu de donar suport, visibilitat i recursos a les persones amb la condició d’autisme i les seues famílies.
El nou centre ha obert les seues portes al carer Major Santa Caterina, número 13, en un emotiu i multitudinari acte d’inauguració on es va presentar el nou equip d’IDINEA, que s’ha ampliat. El local compta, a més, amb nous serveis que milloraran la qualitat de vida de totes les persones que confien en el programa.