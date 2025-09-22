La Diputació organitza un congrés internacional de Memòria i Democràcia

La Diputació de València organitza el congrés internacional ‘Memòria i Democràcia’ per defensar els valors democràtics i la veritat històrica
Experts nacionals i internacionals participaran en un esdeveniment que també es podrà seguir en streaming
La Diputació de València reforça el seu compromís amb la veritat i la justícia amb la celebració del congrés internacional ‘Memòria i Democràcia’, que tindrà lloc els dies 21 i 22 d’octubre al Centre Cultural la Beneficència. L’esdeveniment serà retransmés en streaming a través del web de la Diputació: https://www.dival.es/va.
La vicepresidenta primera i titular de Memòria Democràtica, Natàlia Enguix, ha destacat que la memòria és un acte de responsabilitat col·lectiva i que el congrés té com a objectiu visibilitzar el treball realitzat en els últims deu anys, en un context marcat per discursos d’odi i la necessitat de defensar els valors democràtics.
Programa i ponents
El congrés es divideix en tres blocs:
- El futur de les polítiques de memòria.
- Projectes acadèmics i memorialistes internacionals.
- Transmissió dels drets fonamentals a les noves generacions, amb especial atenció al programa ‘La Memòria a l’Escola’ per a alumnat d’ESO, Batxillerat i FP Bàsica.
Entre els ponents destaca la participació de reconeguts experts com:
- Anna Krekic, historiadora i conservadora del museu Risiera di San Sabba a Trieste.
- Alán Barroso, politòleg i divulgador.
- Alison Ribeiro, catedràtica de la Universitat de Warwick.
- Bernard Duhaime, relator especial de l’ONU (participació en línia).
- José Luis Rodríguez Zapatero, ex president del Govern.
- Jorge Rodríguez, ex president de la Diputació de València.
- Rosa Pérez-Garijo, primera diputada al capdavant de Memòria Democràtica.
Inscripcions i accés
Les inscripcions s’obriran el 1 d’octubre i es poden fer a través del web de la Diputació, de manera independent per a cadascuna de les jornades, fins a completar l’aforament de la sala Alfons el Magnànim. Cada inscrit rebrà un codi QR per accedir a l’espai.
Cartell del congrés
El disseny del cartell, obra de Cesc Roca, combina colors vius i figures que representen llibertat, pau, exili, força col·lectiva i lluita, simbolitzant els records i la memòria, aportant color i esperança a un tema històricament dens.