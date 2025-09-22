La Generalitat reconeix l’esforç col·lectiu en la recuperació després de les riuades del 2024

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, la Generalitat Valenciana ha volgut reconéixer el paper de les empreses i les entitats que han participat en el restabliment de les vies de comunicació entre les poblacions i les zones afectades per les riuades de l’octubre del 2024.
El president de la Generalitat ha presidit l’acte de lliurament de reconeixements amb motiu del Dia Europeu de la Mobilitat.
Mazón ha volgut premiar el treball de les empreses alacantines, castellonenques i valencianes que han fet possible la recuperació, tot i que la normalitat ha estat restablida en huit mesos.
El president del govern valencià ha apuntat l’esforç titanic que s’està realitzant des de la institució, malgrat ser la comunitat pitjor finançada de l’estat espanyol. A més a més, alega que les obres que s’han realitzat s’han fet en intenció de millorar les condicions de seguretat dels usuaris i tindre unes grans garaties de futur.
Els guardons, elaborats per una firma valenciana, tenen un gran valor simbòlic, ja que s’han confeccionat amb les canyes que les riuades van arrossegar, transformant un element de destrucció en un reconeixement a la tasca col·lectiva.
Amb aquest acte, el govern valencià ha volgut retre homenatge no sols a les empreses i institucions implicades, sinó també a tota la ciutadania que ha demostrat, una vegada més, la capacitat de superar les adversitats i mirar al futur amb esperança.