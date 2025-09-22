Labora impulsa l’ocupació de més de 400 joves amb els tallers Talent Jove

Labora impulsa l’ocupació de 430 joves amb 20 tallers que combinen formació pràctica i contracte remunerat
Els Talent Jove ofereixen experiència laboral i salari des del primer dia en sectors com jardineria, telecomunicacions i atenció sociosanitària
Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ha posat en marxa 20 tallers Talent Jove a tota la Comunitat Valenciana, destinats a persones menors de 30 anys en situació d’atur. Aquests tallers combinen formació pràctica amb contracte remunerat des del primer dia, permetent als participants adquirir experiència laboral i cobrar un salari mentre aprenen un ofici.
El programa compta amb una inversió de quasi 13 milions d’euros de Garantia Juvenil i beneficiarà 430 joves. Les especialitats inclouen: jardineria, albañileria, telecomunicacions, administració, animació sociocultural, conservació forestal, creació de microempreses i atenció sociosanitària, entre altres.
Per participar, és necessari estar donat d’alta com a demandant d’ocupació a Labora i inscriure’s seguint les instruccions que es faciliten al portal i en el videotutorial. També es pot contactar amb els Espais Labora per rebre més informació.
Aquests tallers són una aposta decidida de Labora per la formació com a eina clau per millorar l’ocupabilitat dels joves i oferir-los oportunitats laborals reals en el seu municipi.