Alzira celebra la XII cursa La Ribera Contra el Càncer el pròxim 18 d’octubre

Un any més, els carrers d’Alzira s’ompliran de color i solidaritat en la XII carrera popular La Ribera Contra el Càncer de Mama.
La cursa tindrà lloc el pròxim dissabte 18 d’octubre a les 11 hores, amb eixida i arribada a la Plaça Major i un recorregut de 4 km per a tots els públics.
De fet, l’èxit d’esta iniciativa radica en la gran participació que rep cada any i que la converteix en una de les proves més multitudinàries de la ciutat.
De moment, l’organització no pot concretar l’itinerari, ja que s’estan mantenint reunions amb els departaments municipals implicats. Tot i que la cursa coincideix des de fa uns anys amb la Fira Comercial d’Alzira, des del Club d’Atletisme La Rabosa asseguren que es farà tot el possible per seguir recorrent els punts més emblemàtics del centre neuràlgic d’Alzira.
Des de l’Ajuntament d’Alzira, destaquen la important tasca de conscienciació i foment de l’activitat física lligada a esta carrera, que a més lluita contra l’estigma i posa de relleu el paper de DACMA en la societat alzirenya.
Des del Departament de Salut de la Ribera s’han expressat en els mateixos termes i han donat a conéixer alguns dels últims avanços en la lluita contra el càncer.
Els dorsals, amb un preu de 5€, podran adquirir-se a DACMA, l’Hospital de La Ribera, el Club d’Atletisme La Rabosa, la Piscina Municipal i la Farmàcia Aparisi a partir del dilluns 29 de setembre.