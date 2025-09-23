El Govern d’Espanya destina 60 milions d’euros a la reparació d’infraestructures agrícoles a la Ribera Alta

60 milions d’euros per a impulsar la recuperació agrícola a la Ribera Alta
Si vols, puc generar una alternativa més descriptiva que incloga camins, regadius i explotacions.
El Govern d’Espanya, a través del Ministeri d’Agricultura, subvenciona amb prop de 60 milions d’euros la reparació de camins agrícoles, comunitats de regants i explotacions agràries en diversos termes municipals de la Ribera Alta.
D’esta manera, el Ministeri està actuant en camins agrícoles per valor de 13,4 milions d’euros; en comunitats de regants per valor de 20,5 milions d’euros i en explotacions agrícoles amb una inversió de 25,8 milions d’euros.
Així ho ha desglossat el secretari d’Estat de Política Territorial, Arcadi España, en una reunió de treball des de la Mancomunitat de la Ribera Alta amb alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca afectats per la DANA.
A la reunió també han assistit la comissionada per a la Reconstrucció després de la DANA, Zulima Pérez; el president de la Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries, Francisco Rodríguez Mulero, i la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler.