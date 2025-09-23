RIBERA
Fisabio participa en més de 20 projectes d’investigació sobre el càncer a nivell nacional i internacional

La fundació participa en 21 projectes nacionals i internacionals per avançar en prevenció, diagnòstic i tractament del càncer.

La investigació combina oncologia molecular, immunoteràpia, epidemiologia i col·laboració amb hospitals locals i consorcis europeus.

La Conselleria de Sanitat, a través de la Fundació Fisabio, participa actualment en 21 projectes d’investigació sobre el càncer, tant a nivell nacional com internacional, amb l’objectiu d’impulsar el coneixement de la malaltia en prevenció, diagnòstic i tractament.

Àrees i línies d’investigació

Les línies d’investigació de Fisabio impliquen diverses àrees especialitzades:

  • Oncologia i Hematologia: 17 grups centrats en biologia molecular, teràpies dirigides, microambient tumoral, hemoteràpia i patologia molecular.
  • Càncer i Salut Pública: Prevenció poblacional, avaluació de polítiques sanitàries i determinants socials de salut.
  • Malalties Rares: Investigació en patologies poc freqüents i diagnòstic diferencial relacionat amb l’oncologia.
  • Epidemiologia i Salut Pública: Estudis de població, factors de risc, tendències epidemiològiques i avaluació de polítiques sanitàries.
  • Malalties Infeccioses i Sistema Immunitari: Investigació sobre infeccions associades al càncer, resposta immune, teràpies immunes i vacunes terapèutiques.

Projectes nacionals

Fisabio desenvolupa 12 projectes a Espanya, que inclouen:

  • Estudis sobre càncer de mama luminal i biomarcadors
  • Assajos clínics en càncer de còlon
  • Investigació en cèl·lules T CD8+ i immunoteràpia
  • Aplicació d’intel·ligència artificial per a la detecció precoç i noves estratègies de cribatge de càncer colorrectal

Projectes internacionals

Fisabio participa en 9 projectes internacionals, col·laborant amb consorcis europeus en:

  • Medicina de precisió
  • Càncer pediàtric
  • Hematologia

Dos projectes estan finançats dins la Missió Càncer de la Comissió Europea, que busca que més de tres milions de persones es beneficien de millores en prevenció, diagnòstic i tractament abans de 2030.

Ciència ciutadana i formació

Coincidint amb el Dia Mundial de la Investigació en Càncer (24 de setembre), Fisabio ha iniciat un programa formatiu de ciència ciutadana dins del projecte europeu MULTI-ENGAGE, per fomentar una investigació més participativa implicant ciutadania, entitats científiques, empreses i responsables polítics.

Col·laboració amb hospitals locals

Els projectes inclouen col·laboració amb hospitals i centres de la Comunitat Valenciana com:

  • Hospital Universitari Doctor Peset
  • Hospital Arnau de Vilanova
  • Hospital General Universitari d’Elx
  • Hospital de la Vila Joiosa
  • Centre d’Atenció Primària Sant Joan d’Alacant

Això garanteix que els avanços científics es traslladen directament a la pràctica clínica, beneficiant els pacients a tot el territori.

