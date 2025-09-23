Fisabio participa en més de 20 projectes d’investigació sobre el càncer a nivell nacional i internacional

La fundació participa en 21 projectes nacionals i internacionals per avançar en prevenció, diagnòstic i tractament del càncer.
La investigació combina oncologia molecular, immunoteràpia, epidemiologia i col·laboració amb hospitals locals i consorcis europeus.
La Conselleria de Sanitat, a través de la Fundació Fisabio, participa actualment en 21 projectes d’investigació sobre el càncer, tant a nivell nacional com internacional, amb l’objectiu d’impulsar el coneixement de la malaltia en prevenció, diagnòstic i tractament.
Àrees i línies d’investigació
Les línies d’investigació de Fisabio impliquen diverses àrees especialitzades:
- Oncologia i Hematologia: 17 grups centrats en biologia molecular, teràpies dirigides, microambient tumoral, hemoteràpia i patologia molecular.
- Càncer i Salut Pública: Prevenció poblacional, avaluació de polítiques sanitàries i determinants socials de salut.
- Malalties Rares: Investigació en patologies poc freqüents i diagnòstic diferencial relacionat amb l’oncologia.
- Epidemiologia i Salut Pública: Estudis de població, factors de risc, tendències epidemiològiques i avaluació de polítiques sanitàries.
- Malalties Infeccioses i Sistema Immunitari: Investigació sobre infeccions associades al càncer, resposta immune, teràpies immunes i vacunes terapèutiques.
Projectes nacionals
Fisabio desenvolupa 12 projectes a Espanya, que inclouen:
- Estudis sobre càncer de mama luminal i biomarcadors
- Assajos clínics en càncer de còlon
- Investigació en cèl·lules T CD8+ i immunoteràpia
- Aplicació d’intel·ligència artificial per a la detecció precoç i noves estratègies de cribatge de càncer colorrectal
Projectes internacionals
Fisabio participa en 9 projectes internacionals, col·laborant amb consorcis europeus en:
- Medicina de precisió
- Càncer pediàtric
- Hematologia
Dos projectes estan finançats dins la Missió Càncer de la Comissió Europea, que busca que més de tres milions de persones es beneficien de millores en prevenció, diagnòstic i tractament abans de 2030.
Ciència ciutadana i formació
Coincidint amb el Dia Mundial de la Investigació en Càncer (24 de setembre), Fisabio ha iniciat un programa formatiu de ciència ciutadana dins del projecte europeu MULTI-ENGAGE, per fomentar una investigació més participativa implicant ciutadania, entitats científiques, empreses i responsables polítics.
Col·laboració amb hospitals locals
Els projectes inclouen col·laboració amb hospitals i centres de la Comunitat Valenciana com:
- Hospital Universitari Doctor Peset
- Hospital Arnau de Vilanova
- Hospital General Universitari d’Elx
- Hospital de la Vila Joiosa
- Centre d’Atenció Primària Sant Joan d’Alacant
Això garanteix que els avanços científics es traslladen directament a la pràctica clínica, beneficiant els pacients a tot el territori.