La Generalitat llança un paquet d’ajudes per als afectats per la Dana

Carlos Mazón anuncia un paquet d’ajudes directes per a habitatge, famílies i material escolar en els municipis afectats.
La Generalitat mobilitza 2.496 milions d’euros per a la reconstrucció d’infraestructures i reclama al Govern central més suport i agilitat.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat un nou paquet d’ajudes directes per als municipis afectats per la Dana, amb mesures per a la compra de vivenda, suport a famílies i material escolar.
Principals mesures
- Ajuda per a compra de vivenda: 30 milions d’euros destinats a cobrir fins al 10% del cost del habitatge, amb un màxim de 20.000 euros, per a persones que adquireixin un immoble en municipis afectats.
- Cheque Bebé Dana: fins a 2.500 euros per fill a través d’una targeta prepago, utilitzable només en comerços dels municipis afectats.
- Ajuda escolar: 500 euros extra per a la compra de material escolar per a alumnes de zones afectades.
- Suport a llibreries i biblioteques: 1 milió d’euros per a establiments i arxius municipals afectats.
- Pagament ràpid d’ajudes: en menys de 15 dies ja s’han abonat 26.536 ajudes de béns de primera necessitat per 80 milions d’euros i 40.000 ajudes per vehicles per 74 milions d’euros.
Rehabilitació d’infraestructures
- Mobilització de 2.496 milions d’euros per a reconstrucció de carreteres, ponts, depuradores, residències, escoles i serveis bàsics.
- Reposició de més de 800.000 tones de residus i 110.000 vehicles retirats.
- Reparació de 150 km de col·lectors i 123 depuradores per evitar abocaments a l’Albufera.
- Recuperació de línies de Metrovalencia i 25 línies de bus llançadora per garantir mobilitat a zones afectades.
Reivindicacions al Govern central
- Mazón ha criticat la manca de resposta i l’excessiva burocràcia de l’Estat, exigint:
- Inclusió de tots els municipis afectats en ajudes estatals i europees.
- Creació d’una Comissió Mixta per coordinar esforços.
- IVA zero per rehabilitació d’habitatges i canvi de vehicles.
- Fons Extraordinari Nacional per Catàstrofes i Pacto Nacional contra les Inundacions.
Compromís de la Generalitat
El president ha destacat que la Generalitat actua “sense burocràcia, amb pagaments automàtics i sense devolucions”, prioritzant la reconstrucció ràpida i la recuperació social i econòmica de les zones afectades.