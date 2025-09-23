RIBERA
La Mancomunitat de l’Horta Sud, exemple en la lluita contra l’explotació

La delegada del Govern destaca la tasca pionera dels municipis contra l’explotació sexual i en defensa dels drets de les dones.

La història de Florina i les primeres ordenances locals inspiren una lluita que ara es reflectirà en la futura Llei d’Abolició.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha posat en valor el paper de la Mancomunitat de l’Horta Sud i dels ajuntaments que la formen, recordant que foren pioners en la lluita contra la prostitució i en la defensa del dret de les dones a viure en llibertat.

Bernabé ha citat el cas de Florina, una veïna d’Albal assassinada per un client, que va commocionar la comarca i va impulsar les primeres ordenances municipals contra l’explotació sexual, un moviment que després es va estendre a altres ciutats. La delegada ha remarcat també que la futura Llei d’Abolició, que arribarà al Congrés, és una oportunitat per a honrar totes les dones que han lluitat al llarg del temps.

