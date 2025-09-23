RIBERA
Albal finalitza els treballs de tractament contra la processionària per a la pròxima primavera

L’Ajuntament d’Albal aplica endoteràpia i altres mesures preventives per controlar la plaga abans de la primavera.

El tractament protegeix veïns, mascotes i arbres, amb recomanacions sanitàries en cas de contacte amb les orugues.

L’Ajuntament d’Albal, a través del Centre Verd, ha iniciat el tractament per controlar la proliferació de la procesionària, una plaga que aquest any va aparèixer anticipadament a mitjans de març a causa de les condicions climàtiques durant l’hivern.

La plaga pot variar segons temperatures altes, escassetat de precipitacions o efectes del canvi climàtic, que està alterant els cicles biològics de moltes espècies.

Tractament aplicat

  • S’ha utilitzat la tècnica de endoteràpia, que consisteix en la injecció directa de productes fitosanitaris o nutrients al sistema vascular de l’arbre.
  • Aquest mètode és més efectiu, ofereix un efecte prolongat i reduïx la contaminació ambiental comparat amb aplicacions foliar o radicular.
  • El tractament es realitza entre agost i setembre i es complementa amb:
    • Eliminació manual de nids.
    • Trampes de captura quan no es pot accedir als arbres.

Zones tractades

El tractament s’ha centrat en el Replà de l’Ermita de Santa Ana i altres zones amb concentració de pins, on l’any passat es van detectar nids de forma prematura. També és important destacar que la procesionària afecta tant pins com cedres, i rep aquest nom per la seva forma característica de desplaçar-se en fila, com en una processó.

Recomanacions a la ciutadania

En cas de contacte amb la procesionària:

  • No rascar ni fregar la zona.
  • Lavar amb abundant aigua i sabó neutre (evitar aigua calenta).
  • Aplicar fred local i evitar l’exposició al sol.
  • Utilitzar antihistamínics si cal.
  • Atenció mèdica immediata davant dificultats respiratòries, inflamació severa o reacció al·lèrgica.

El regidor d’Urbanisme, Valero Eustaquio, recorda que “encara que ara no hi ha orugues, és el moment d’iniciar el tractament per garantir la protecció dels veïns i les mascotes, respectant la normativa vigent”.

