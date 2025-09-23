RIBERA
Mazón destaca el compliment dels grans eixos del Consell del Canvi

Sanitat, educació i serveis socials: millores significatives i inversions històriques

Infraestructures, fiscalitat i territori: més recursos, sostenibilitat i oportunitats per a la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat el compliment dels grans eixos del Consell del Canvi, centrats en:

  • Llibertat educativa
  • Gratuïtat de 0 a 3 anys
  • Rebaixa d’impostos

Ha assenyalat que aquests avanços s’han aconseguit malgrat les dificultats i la falta de suport del Govern d’Espanya, i que s’han combinat amb la recuperació de les zones afectades per les riades.

Sanitat

  • Reducció de les llistes d’espera quirúrgiques, amb un descens del 50% en pacients de prioritat 1 i millora notable en prioritat 2.
  • Estratègia de Salut Mental: 22 unitats de detecció precoç a centres educatius, noves unitats d’hospitalització infantil i augment del 59% del personal especialitzat.
  • Implementació del equip de Protonteràpia al Hospital La Fe per al tractament del càncer.

Educació

  • Aplicació de la Llei de Llibertat Educativa i garantia de l’elecció de la llengua base: 99,83% d’alumnes estudien en la llengua triada.
  • Gratuïtat de 0 a 3 anys per segon any consecutiu, beneficiant 44.320 alumnes.
  • Increment de 1.500 docents, 6.925 noves places de Formació Professional, 41 noves aules UECO i 18 centres escolars nous.
  • Inversió de 640 milions d’euros en actuacions educatives posteriors a les riades.
  • Becas universitàries, congelació de matrícules i creació de becas GVA Talent.

Serveis Socials i Habitatge

  • Inversió de 674 milions d’euros en Dependència; atenció a 177.000 persones i reducció significativa de llista d’espera.
  • Millora en l’atenció a persones amb discapacitat: +44% resolucions i 1.160 places noves en residències.
  • Habitatge públic i ajudes: 130 milions en subvencions al lloguer, 61,7 milions en Bono Lloguer Jove, més de 3.400 habitatges de protecció pública construïts.
  • Reducció de l’Impost de Transmissions Patrimonials del 8% al 6%.

Fiscalitat i Economia

  • Política fiscal seria, justa i equitativa, amb rebaixa d’impostos, deduccions socials i esportives, i eliminació de l’Impost de Successions i Donacions.
  • Increment de recaptació de l’Agència Tributària Valenciana: +7,8% respecte a l’any anterior.
  • Gestió de projectes d’inversió de 18.000 milions d’euros, generant més de 21.600 llocs de treball.

Territori, Infraestructures i Medi Ambient

  • Política ambiental centrada en conservació i desenvolupament sostenible.
  • Pacte de l’Aigua de l’Albufera: enviament de 24,3 hectòmetres cúbics anuals i modernització de regadius.
  • Infraestructures: desbloqueig de rondes i desdoblaments viaris, nova estació intermodal d’Alacant i pla estratègic de l’aeroport de Castelló.
  • Sector primari: reducció d’impostos, simplificació administrativa i modernització de regadius (69,4 milions €).

Altres àrees

  • Turisme: derogació de la taxa turística i regulació de VUTs.
  • Indústria i audiovisual: Estratègia de Reindustrialització 2024-2028 amb 2.000 milions € d’inversió, hubs d’innovació als ports, reactivació de la Ciutat de la Llum.
  • Emergències i Interior: augment pressupost en un 30%, Tercer Torn a Bombers Forestals, Gemelo Digital de València.
  • Justícia: reducció de temporalitat, implantació del sistema Just@CV, nous palaus de Justícia a Gandia i Ontinyent.

