Mazón destaca el compliment dels grans eixos del Consell del Canvi

Sanitat, educació i serveis socials: millores significatives i inversions històriques
Infraestructures, fiscalitat i territori: més recursos, sostenibilitat i oportunitats per a la Comunitat Valenciana
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat el compliment dels grans eixos del Consell del Canvi, centrats en:
- Llibertat educativa
- Gratuïtat de 0 a 3 anys
- Rebaixa d’impostos
Ha assenyalat que aquests avanços s’han aconseguit malgrat les dificultats i la falta de suport del Govern d’Espanya, i que s’han combinat amb la recuperació de les zones afectades per les riades.
Sanitat
- Reducció de les llistes d’espera quirúrgiques, amb un descens del 50% en pacients de prioritat 1 i millora notable en prioritat 2.
- Estratègia de Salut Mental: 22 unitats de detecció precoç a centres educatius, noves unitats d’hospitalització infantil i augment del 59% del personal especialitzat.
- Implementació del equip de Protonteràpia al Hospital La Fe per al tractament del càncer.
Educació
- Aplicació de la Llei de Llibertat Educativa i garantia de l’elecció de la llengua base: 99,83% d’alumnes estudien en la llengua triada.
- Gratuïtat de 0 a 3 anys per segon any consecutiu, beneficiant 44.320 alumnes.
- Increment de 1.500 docents, 6.925 noves places de Formació Professional, 41 noves aules UECO i 18 centres escolars nous.
- Inversió de 640 milions d’euros en actuacions educatives posteriors a les riades.
- Becas universitàries, congelació de matrícules i creació de becas GVA Talent.
Serveis Socials i Habitatge
- Inversió de 674 milions d’euros en Dependència; atenció a 177.000 persones i reducció significativa de llista d’espera.
- Millora en l’atenció a persones amb discapacitat: +44% resolucions i 1.160 places noves en residències.
- Habitatge públic i ajudes: 130 milions en subvencions al lloguer, 61,7 milions en Bono Lloguer Jove, més de 3.400 habitatges de protecció pública construïts.
- Reducció de l’Impost de Transmissions Patrimonials del 8% al 6%.
Fiscalitat i Economia
- Política fiscal seria, justa i equitativa, amb rebaixa d’impostos, deduccions socials i esportives, i eliminació de l’Impost de Successions i Donacions.
- Increment de recaptació de l’Agència Tributària Valenciana: +7,8% respecte a l’any anterior.
- Gestió de projectes d’inversió de 18.000 milions d’euros, generant més de 21.600 llocs de treball.
Territori, Infraestructures i Medi Ambient
- Política ambiental centrada en conservació i desenvolupament sostenible.
- Pacte de l’Aigua de l’Albufera: enviament de 24,3 hectòmetres cúbics anuals i modernització de regadius.
- Infraestructures: desbloqueig de rondes i desdoblaments viaris, nova estació intermodal d’Alacant i pla estratègic de l’aeroport de Castelló.
- Sector primari: reducció d’impostos, simplificació administrativa i modernització de regadius (69,4 milions €).
Altres àrees
- Turisme: derogació de la taxa turística i regulació de VUTs.
- Indústria i audiovisual: Estratègia de Reindustrialització 2024-2028 amb 2.000 milions € d’inversió, hubs d’innovació als ports, reactivació de la Ciutat de la Llum.
- Emergències i Interior: augment pressupost en un 30%, Tercer Torn a Bombers Forestals, Gemelo Digital de València.
- Justícia: reducció de temporalitat, implantació del sistema Just@CV, nous palaus de Justícia a Gandia i Ontinyent.