Mazón impulsa la Llei de Senyes d’Identitat Valenciana i el canvi de nom de l’AVL a Acadèmia de la Llengua Valenciana

El president Mazón impulsa la Llei de Senyes d’Identitat Valenciana i el canvi de nom de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per reforçar la llengua pròpia.

El Debat de Política General inclou 44 mesures en sanitat, educació, ciència, habitatge i cultura per transformar la Comunitat Valenciana.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat la impulsió de la Llei de Senyes d’Identitat Valenciana i els canvis normatius necessaris perquè l’Acadèmia Valenciana de la Llengua passe a denominar-se Acadèmia de la Llengua Valenciana, amb l’objectiu de defensar la llengua com a propia, única i singular.

Durant el Debat de Política General, Mazón ha presentat 44 mesures “realistes, quantitatives i mesurables” per continuar avançant en la transformació de la Comunitat Valenciana.

Principals mesures anunciades

Sanitat:

  • Història Clínica Única per accedir a l’expedient de qualsevol pacient a tota la Comunitat Valenciana.
  • Expansió de la targeta SIP als serveis socials.
  • Construcció d’un Ciclotró a l’Hospital La Fe, posant la Comunitat a l’avantguarda de la medicina de precisió.

Educació:

  • Llei que blinda la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys.
  • Increment d’hores lectives en llengües i matemàtiques i foment específic de la lectura.
  • Inclusió del terrorisme d’ETA en la matèria d’Història de l’Espanya contemporània.
  • Acuerd Plurianual de Finançament de les cinc universitats públiques fins a 2029.
  • Opció perquè els estudiants trien si la nota de Castellà o Valencià computa en la PAU.

Ciència i Innovació:

  • Llei de la Ciència pròpia per a investigadors i científics.
  • Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Emprenedoria Científica 2030 amb inversió prevista de 100 M€ anuals, creació de més de 2.500 llocs de treball i augment de la inversió privada en I+D+i.

Vivienda i Serveis Socials:

  • Licitació de 1.000 noves vivendes de protecció pública.
  • Pla Integral contra l’ocupació i subvencions de 1.000 € per despeses jurídiques.
  • Llei de Renda Valenciana d’Inclusió, amb pressupost de 288 M€ beneficiant 56.000 persones.
  • 8 residències públiques i 20 centres de dia nous per a majors i persones amb discapacitat, amb inversió de 113 M€.

Fiscalitat i simplificació administrativa:

  • Tercera fase de la reforma fiscal, incloent deduccions per a la pràctica i aprenentatge de música.
  • Nou Decret-Llei de Simplificació Administrativa i portal GVA Participa per a la ciutadania.

Territori i sector primari:

  • Nova Llei del Sòl per substituir la LOTUP.
  • Llei Forestal i Plan Integral de Reforestació amb drons amb inversió de 14,7 M€.
  • Desdoblament de la CV-95 amb inversió de 180 M€.
  • Plans de millora de la infraestructura de transport públic i TRAM.
  • Pla Integral de Suport a la Ramaderia Extensiva i ajudes per a explotacions agrícoles afectades a l’Horta de València.

Indústria, Cultura i Justícia:

  • Pla USA per internacionalitzar pimes valencianes.
  • Creació de la Sede Permanent de la Col·lecció d’Art Contemporani a Elx.
  • Nous Palau de Justícia a Llíria i Alzira.

Ajuda a afectats per les riuades:

  • 30 M€ en ajudes directes per a compra de vivendes.
  • Cheque Bebé i ajudes de 500 € en material escolar.
  • 1 M€ per a llibreries, distribuïdores i biblioteques municipals.

