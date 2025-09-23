Mazón impulsa la Llei de Senyes d’Identitat Valenciana i el canvi de nom de l’AVL a Acadèmia de la Llengua Valenciana

El president Mazón impulsa la Llei de Senyes d’Identitat Valenciana i el canvi de nom de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per reforçar la llengua pròpia.
El Debat de Política General inclou 44 mesures en sanitat, educació, ciència, habitatge i cultura per transformar la Comunitat Valenciana.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat la impulsió de la Llei de Senyes d’Identitat Valenciana i els canvis normatius necessaris perquè l’Acadèmia Valenciana de la Llengua passe a denominar-se Acadèmia de la Llengua Valenciana, amb l’objectiu de defensar la llengua com a propia, única i singular.
Durant el Debat de Política General, Mazón ha presentat 44 mesures “realistes, quantitatives i mesurables” per continuar avançant en la transformació de la Comunitat Valenciana.
Principals mesures anunciades
Sanitat:
- Història Clínica Única per accedir a l’expedient de qualsevol pacient a tota la Comunitat Valenciana.
- Expansió de la targeta SIP als serveis socials.
- Construcció d’un Ciclotró a l’Hospital La Fe, posant la Comunitat a l’avantguarda de la medicina de precisió.
Educació:
- Llei que blinda la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys.
- Increment d’hores lectives en llengües i matemàtiques i foment específic de la lectura.
- Inclusió del terrorisme d’ETA en la matèria d’Història de l’Espanya contemporània.
- Acuerd Plurianual de Finançament de les cinc universitats públiques fins a 2029.
- Opció perquè els estudiants trien si la nota de Castellà o Valencià computa en la PAU.
Ciència i Innovació:
- Llei de la Ciència pròpia per a investigadors i científics.
- Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Emprenedoria Científica 2030 amb inversió prevista de 100 M€ anuals, creació de més de 2.500 llocs de treball i augment de la inversió privada en I+D+i.
Vivienda i Serveis Socials:
- Licitació de 1.000 noves vivendes de protecció pública.
- Pla Integral contra l’ocupació i subvencions de 1.000 € per despeses jurídiques.
- Llei de Renda Valenciana d’Inclusió, amb pressupost de 288 M€ beneficiant 56.000 persones.
- 8 residències públiques i 20 centres de dia nous per a majors i persones amb discapacitat, amb inversió de 113 M€.
Fiscalitat i simplificació administrativa:
- Tercera fase de la reforma fiscal, incloent deduccions per a la pràctica i aprenentatge de música.
- Nou Decret-Llei de Simplificació Administrativa i portal GVA Participa per a la ciutadania.
Territori i sector primari:
- Nova Llei del Sòl per substituir la LOTUP.
- Llei Forestal i Plan Integral de Reforestació amb drons amb inversió de 14,7 M€.
- Desdoblament de la CV-95 amb inversió de 180 M€.
- Plans de millora de la infraestructura de transport públic i TRAM.
- Pla Integral de Suport a la Ramaderia Extensiva i ajudes per a explotacions agrícoles afectades a l’Horta de València.
Indústria, Cultura i Justícia:
- Pla USA per internacionalitzar pimes valencianes.
- Creació de la Sede Permanent de la Col·lecció d’Art Contemporani a Elx.
- Nous Palau de Justícia a Llíria i Alzira.
Ajuda a afectats per les riuades:
- 30 M€ en ajudes directes per a compra de vivendes.
- Cheque Bebé i ajudes de 500 € en material escolar.
- 1 M€ per a llibreries, distribuïdores i biblioteques municipals.