Mazón presenta 44 mesures en un Debat de Política General marcat per les tensions amb les víctimes i l’oposició

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentat 44 mesures durant més de cinc hores d’intervenció en el primer Debat de Política General després de la DANA.
La riuada del 29 d’octubre ha marcat una sessió plenària tensa en què els representants de les associacions de víctimes han abandonat l’hemicicle, seguides per la bancada del PSPV i Compromís.
Entre les mesures més destacades presentades durant el matí, el canvi de denominació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per Acadèmia de la Llengua Valenciana, així com la presentació de la Llei de Senyes d’Identitat Valenciana.
En matèria lingüística, Mazón també ha anunciat l’inici dels tràmits perquè els estudiants de la Comunitat Valenciana puguen decidir si examinar-se de castellà o valencià en les PAU del pròxim curs, o elegir quina de les dues notes computa. Pel que fa a les mesures fiscals, la tercera fase de la reforma fiscal inclourà per primera vegada desgravacions per a l’ensenyament i pràctica de la música.
Pel que fa a les ajudes relacionades amb la DANA, Mazón ha anunciat 30 milions d’euros destinats a la compra d’una nova vivenda, així com la posada en marxa d’un Xec Bebé, una ajuda extraordinària de 500 euros per a la compra de material escolar i un milió d’euros per a les llibreries, arxius i biblioteques. Precisament, les crítiques per la gestió de la DANA han centrat les rèpliques de la vesprada.
Entre la resta de mesures, cal subratllar la implantació de la Història Clínica Única en l’Àrea Sanitària València-Oest; blindar per llei la gratuïtat de l’ensenyament de 0 a 3 anys; la signatura el pròxim dilluns de l’Acord Plurianual de Finançament de les cinc universitats públiques valencianes; l’obertura de huit noves residències públiques i 20 centres de dia de majors i persones amb discapacitat o la inclusió del terrorisme d’ETA en l’assignatura d’Història d’Espanya en Batxillerat.