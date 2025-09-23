Sueca commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer amb un acte organitzat per AFASU

AFASU reclama més suport institucional i drets específics per a persones afectades i cuidadors.
La commemoració inclou la lectura d’un manifest i una globotà escolar com a símbol d’esperança i sensibilització.
L’Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer de Sueca (AFASU) ha celebrat este matí, a la plaça de l’Ajuntament, un acte per commemorar el Dia Mundial de l’Alzheimer, que oficialment es recorda cada 21 de setembre.
La jornada ha consistit en la lectura d’un manifest i en una globotà a càrrec de l’alumnat de 3r i 4t de Primària dels col·legis del municipi.
Reivindicacions del col·lectiu
La membre de l’equip directiu d’AFASU, Xusa Coves, ha sigut l’encarregada de llegir el manifest elaborat per la Federació Valenciana d’Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer (FEVAFA).
En la seua intervenció, Coves ha reclamat:
- El dret a atencions socials específiques, regulades per normes legislatives concretes.
- El dret a cuidar i a ser cuidats amb dignitat, així com el reconeixement de la figura del cuidador amb un estatut propi.
- El dret a ser reconeguts com a col·lectiu específic pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.
- Un increment del pressupost en polítiques socials, equiparant-se al dels països del nostre entorn.
Suport institucional
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha agraït la implicació dels centres educatius i ha reconegut la “grandíssima tasca d’AFASU al llarg de l’any, tant amb les persones afectades per esta malaltia com amb les seues famílies”.
La regidora d’Acció Social, Sari Sáez, ha subratllat la tenacitat i constància de l’associació, mentre que la regidora de Sanitat i Promoció de la Salut, Carolina Torres, ha volgut enviar un missatge positiu de suport i força a AFASU i a totes les entitats que treballen amb col·lectius vulnerables.
Clausura amb globotà
L’acte ha finalitzat amb una globotà de color verd, símbol del moviment contra l’alzheimer, en la qual ha participat l’alumnat dels col·legis locals.