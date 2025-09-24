Alzira celebra la desena edició d’Art al Carrer i les Jornades d’Il·lustració

La Regidoria de Cultura ha presentat a la premsa la desena edició de l’Art al Carrer, juntament amb la novena edició de les Jornades d’Il·lustració.
L’alcalde de la ciutat ha apuntat que l’art no es viu als museus i teatres, i Alzira ha aconseguit traslladar al carrer les mostres d’art i ser un referent cultural.
Enguany les places són el vertader cor de l’Art al Carrer, segons el regidor de Cultura…
Les jornades, han apuntat des del consistori, són un diàleg entre els professionals de l’art i els ciutadans.
El consistori torna a apuntar el compromís amb la cultura i l’objectiu d’aquestes jornades és democratitzar l’art i arribar als majors punts de la població.
Circ, mim, dansa, música… i moltes més seran les disciplines artístiques que podrem trobar durant el divendres i dissabte.
El dissabte la plaça Major de la ciutat albergarà una fira del llibre amb més de 23 carpes: llibreries, editorials i autors seran partícips de l’Art al Carrer, amb la presentació de dos llibres a les carpes de les editorials.
A més de ser una mostra d’art, les Jornades d’Il·lustració també tindran un toc solidari.
Els il·lustradors, de manera desinteressada, participaran a les Escoles Pies de la ciutat amb aquesta iniciativa que ja du 9 anys.
Tot està preparat perquè Alzira es convertisca, un any més, en un gran escenari a l’aire lliure.
Art al Carrer i les Jornades d’Il·lustració arriben a la seua desena i novena edició amb l’objectiu de continuar democratitzant la cultura i acostant-la a tots els públics.
Uns dies plens de creativitat, participació i molta il·lusió, on l’art eixirà dels espais convencionals per omplir places, carrers i llibres.