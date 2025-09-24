AVA-ASAJA alerta sobre importacions d’ametlles “sense reciprocitat” i recomana consumir productes de la UE

El programa FARO forma professionals de Serveis Socials per acompanyar famílies en la gestió econòmica i la salut financera
La Comissió Europea, a través de la xarxa d’alerta ràpida d’aliments i pinsos (RASFF), ha notificat un “risc greu” en lots d’ametlles procedents dels Estats Units per residus d’aflatoxines que arriben a triplicar el nivell màxim permès. Els resultats analítics mostren fins a 29,3 µg/kg, quan el màxim establert per normativa és de 10,0 µg/kg.
En plena campanya de recol·lecció, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) denuncia que:
- Les importacions estadounidenses competeixen sense reciprocitat, ja que no paguen aranzels per entrar a la UE, mentre que les ametlles europees afronten un 15% d’aranzels per accedir al mercat nord-americà.
- Les importacions incompleixen les exigències de seguretat alimentària, amb excés de residus d’aflatoxines, constituint una competència deslleial que perjudica productors i consumidors europeus.
Segons Cristóbal Aguado, president d’AVA-ASAJA, és necessari que la UE intensifique els controls i retire del mercat aquelles importacions que resulten perjudicials per a la salut.
A més, l’organització apel·la a la indústria i al públic consumidor perquè donen preferència a les ametlles de la Comunitat Valenciana, Espanya i la UE, que ofereixen les màximes garanties de salut, traçabilitat, seguretat alimentària i sostenibilitat. Com destaca José Antonio Ruiz, responsable de la sectorial de fruits secs d’AVA-ASAJA:
“Les nostres ametlles i productes agrícoles garanteixen els estàndards més elevats, però no seran rendibles si escollim importacions de menor qualitat”.
La recol·lecció d’ametlla a la Comunitat Valenciana avança a bon ritme i finalitzarà en les pròximes setmanes. Tot i una collita lleugerament inferior pel clima advers (alts temperatures, manca de precipitacions i pedregades), es preveu una recuperació autonòmica capaç d’abastir els mercats més exigents.