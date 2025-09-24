Cullera acull la presentació de “29-O: les hores del caos”, de Sergi Pitarch

Sergi Pitarch presenta a Cullera el llibre “29-O: les hores del caos” sobre la devastadora riuada i la gestió política de la DANA
L’acte forma part de “The Lighthouse Project”, un espai de debat i reflexió sobre qüestions socials i polítiques
El periodista Sergi Pitarch, director de l’edició valenciana d’eldiario.es, presentarà el seu llibre “29-O: les hores del caos” a Cullera. La cita tindrà lloc el dijous 2 d’octubre a les 19:30 h a l’Auditori Municipal, amb entrada lliure.
L’acte està organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cullera i s’emmarca dins de la iniciativa “The Lighthouse Project”, un projecte municipal que reuneix figures de prestigi nacional per analitzar qüestions d’actualitat i debatre sobre nous reptes socials i polítics.
“El relat d’una catàstrofe”
La presentació, sota el títol “El relat d’una catàstrofe”, se centrarà en els fets ocorreguts durant la DANA que va provocar una devastadora riuada. Pitarch reconstrueix hora per hora els esdeveniments del dia, des dels errors i encerts fins a les decisions que van costar vides, utilitzant dades, testimonis reals i amb la voluntat de reivindicar la veritat. Com indica l’autor:
“El que va passar no sols va ser un desastre natural, va ser una tragèdia política”.
A més de l’autor, participarà el periodista Francesc Arabí, especialista en informació de corrupció i investigació, i la benvinguda i presentació de l’acte anirà a càrrec de l’alcalde Jordi Mayor.
Sobre Sergi Pitarch
- Director d’eldiario.es Comunitat Valenciana (2017-2020 i des de 2024)
- Coordinador de Política i Economia a Levante-EMV durant 10 anys
- Ha treballat a Las Provincias, l’agència Colpisa i al Parlament Europeu
- President de la Unió de Periodistes Valencians (2013-2017)
The Lighthouse Project: un espai de reflexió
Aquesta serà la quarta cita del projecte, que ofereix un espai per al pensament crític sobre qüestions socials i polítiques.
- La primera edició (juny 2024) va tractar els reptes del panorama europeu
- La segona (9 d’octubre 2024) es va centrar en les fake news i el negacionisme climàtic
- La tercera (desembre 2024) va analitzar tendències antidemocràtiques
Entre els participants previs hi ha figures com Pepa Bueno, Jesús Cintora, Pablo Simón, Inmaculada Rodríguez-Piñero i Joaquim Bosch. Amb “El relat d’una catàstrofe”, el projecte continua el seu compromís amb el debat i la reflexió crítica.