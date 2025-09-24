Debat de Política General: l’esquerra demana la dimissió de Mazón i PP i Vox critiquen la gestió del Govern d’Espanya

La DANA del 29 d’octubre va centrar el segon Debat de Política General del president Carlos Mazón.
Una sessió plenària que va durar dotze hores i durant la qual es van viure diversos moments tensos
Representants de les associacions de víctimes de la DANA abandonaren l’hemicicle després que el cap del Consell assegurara que estava al seu costat, un gest que seguidament van copiar des de les bancades del PSPV i Compromís.
Aplaudiments, interrupcions, crits d’atenció per part de la presidenta de Les Corts i una manifestació a les portes de la institució abans de començar el debat marcaren la jornada.
Després de cinc hores de discurs del president de la Generalitat, la sessió va continuar per la vesprada amb les rèpliques de l’oposició. Des del PSPV, demanaven la seua dimissió.
Així mateix, Muñoz va assegurar que Mazón continua al càrrec per tres motius: el sou vitalici, els contractes per a la reconstrucció que beneficien empreses amigues i l’aformanent.
Per la seua banda, Compromís ha demanat a Mazón que aclarisca on estava durant els moments més crítics de la tragèdia i li ha demanat que declare davant la jutgessa de Catarroja.
Baldoví ha criticat els aplaudiments de la bancada del PP, considerant-los un insult a les víctimes i un menyspreu als valencians i valencianes.
Les víctimes van protagonitzar també la intervenció del síndic de VOX, José María Llanos, qui va retraure a l’esquerra la utilització partidària del dolor.
Els retrets al Govern d’Espanya van ocupar el gros de la rèplica de Vox, amb Llanos posant l’accent en la urgència d’un FLA extraordinari per a la Comunitat Valenciana i acusen el PSOE de bloquejar la comissió d’investigació i Sánchez de no declarar davant el poble valencià.
Finalment, Juanfran Pérez, síndic del PPCV, va tancar les rèpliques reiterant el respecte a les víctimes i posant nota a la gestió de Mazón durant i després de la DANA.
Amb la finalització d’este debat de política general es dona el tret d’eixida al nou curs parlamentari per a l’any 2025 – 2026.