Gan Pampols: “La Generalitat ha pagat 600 milions d’euros en ajudes als afectats per la riuada”

La Generalitat ha abonat 600 milions d’euros en ajudes directes als afectats per la riuada, amb altres 500 milions compromesos
Gan Pampols destaca la recuperació d’infraestructures, la coordinació amb administracions i la necessitat de plans preventius
El vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social, Francisco José Gan Pampols, ha destacat que la Generalitat Valenciana ha pagat ja 600 milions d’euros en ajudes directes als afectats per la riuada, als quals cal sumar altres 500 milions compromesos.
Gan Pampols ha fet aquestes declaracions durant un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum a Madrid, on ha presentat un balanç de la recuperació de la Comunitat Valenciana després del desastre.
Plans i infraestructures
- Les infraestructures bàsiques ja s’han recuperat completament.
- S’ha posat en valor el Pla Endavant de Recuperació i el Pla d’Anticipació i Reacció davant Catàstrofes Naturals.
- El Pla Endavant inclou 343 accions distribuïdes en quatre eixos: persones, teixit econòmic, medi ambient i teixit social, amb dues bases transversals: infraestructures i ordenació territorial.
- Es preveu que al setembre estiga iniciat el 40% de les iniciatives, i a final d’any el 61% estiga en marxa.
Impacte de la riuada
Segons l’informe de diagnòstic de la Vicepresidència Segona:
- Impacte econòmic: 17.800 milions d’euros.
- Persones afectades: més de 306.000.
- La catàstrofe va ser agreujada per factors com la topografia, antropització del sòl, incendis previs, alt creixement poblacional, concentració empresarial i inversió insuficient en projectes hidràulics.
Formació i conscienciació
- Gan Pampols ha advocat per millorar la formació de professionals i ciutadania per saber com actuar davant desastres naturals, posant com a exemple Japó, on tots els nens saben reaccionar davant un terratrèmol.
- El Pla Director d’Anàlisi, Anticipació i Reacció posa èmfasi en la concienciació social, campanyes informatives i simulacres.
Solucions per minimitzar riscos futurs
- És essencial combinar solucions basades en la natura, com parcs inundables, amb infraestructures estructurals, com presas.
Coordinació entre administracions
- La Generalitat ha sol·licitat en diverses ocasions a l’Administració General de l’Estat la creació d’una comissió mixta per coordinar la resposta, sense obtenir resposta.
- S’ha posat en marxa un grup de coordinació amb la Diputació de València i la FVMP per gestionar la recuperació, evitar duplicitats i maximitzar esforços.
- Segons Gan Pampols, per fenòmens com aquest és necessària una planificació centralitzada amb execució descentralitzada.