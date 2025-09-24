La Diputació de València ja ha destinat més de 150 milions d’euros per pal·liar els danys de la DANA

La Diputació de València destina més de 150 milions d’euros per pal·liar els efectes de la DANA
Creació d’una comissió de seguiment per garantir transparència i eficiència en l’ús dels fonsValència
La Diputació de València ha constituït una comissió de seguiment del pressupost DANA per analitzar l’execució de les inversions destinades a ajudar els municipis afectats per la riada del 29 d’octubre de 2024. La comissió es reunirà mensualment i està presidida per la diputada de Hacienda, Laura Sáez, amb la vicepresidència de Natàlia Enguix.
Fons rebuts i destinats:
Ingressos de la Diputació: 76,2 milions d’euros provinents de diferents institucions (Govern d’Espanya, Diputació de Barcelona, ajuntaments com San Bartolomé i Arucas, i Diputació de Pontevedra).
Despeses ja executades per la Diputació de València: 157,18 milions d’euros en partides com:
Ajuda directa a municipis: 15,4 milions
Retirada de llims: 22,3 milions
Material informàtic: 920.000 €
Desinfecció de plagues: 275.000 €
Compra de vehicles: 1,2 milions
Ajuda a ajuntaments turístics: 500.000 €
Partides en execució:
Carreteres: 80 milions (64% executat)
Ajuda a sectors econòmics: 6 milions
Infraestructura educativa a Utiel: 300.000 €
Remodelació de l’Escola de Capatassos a Catarroja: 1,1 milions
Partides en fase d’acceptació: 10,3 milions per suport tècnic a ajuntaments i 10,3 milions per subministraments (faroles, contenidors, senyalització).
Objectiu de la comissió:
- Garantir eficiència i transparència en l’ús dels fons.
- Permetre la participació dels grups polítics i, si cal, d’alcaldes i entitats en la presa de decisions.
- Continuar treballant per obtenir més transferències del Govern d’Espanya per seguir ajudant els municipis afectats.
Declaració destacada:
“La Diputació segueix treballant per aconseguir més transferències del Govern, necessàries per continuar ajudant els municipis de la província” – Laura Sáez, diputada de Hacienda.