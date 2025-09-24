RIBERA
La Diputació de València ja ha destinat més de 150 milions d’euros per pal·liar els danys de la DANA

Creació d’una comissió de seguiment per garantir transparència i eficiència en l’ús dels fonsValència


La Diputació de València ha constituït una comissió de seguiment del pressupost DANA per analitzar l’execució de les inversions destinades a ajudar els municipis afectats per la riada del 29 d’octubre de 2024. La comissió es reunirà mensualment i està presidida per la diputada de Hacienda, Laura Sáez, amb la vicepresidència de Natàlia Enguix.

Fons rebuts i destinats:

Ingressos de la Diputació: 76,2 milions d’euros provinents de diferents institucions (Govern d’Espanya, Diputació de Barcelona, ajuntaments com San Bartolomé i Arucas, i Diputació de Pontevedra).

Despeses ja executades per la Diputació de València: 157,18 milions d’euros en partides com:

Ajuda directa a municipis: 15,4 milions

Retirada de llims: 22,3 milions

Material informàtic: 920.000 €

Desinfecció de plagues: 275.000 €

Compra de vehicles: 1,2 milions

Ajuda a ajuntaments turístics: 500.000 €

Partides en execució:

Carreteres: 80 milions (64% executat)

Ajuda a sectors econòmics: 6 milions

Infraestructura educativa a Utiel: 300.000 €

Remodelació de l’Escola de Capatassos a Catarroja: 1,1 milions

Partides en fase d’acceptació: 10,3 milions per suport tècnic a ajuntaments i 10,3 milions per subministraments (faroles, contenidors, senyalització).

Objectiu de la comissió:

  • Garantir eficiència i transparència en l’ús dels fons.
  • Permetre la participació dels grups polítics i, si cal, d’alcaldes i entitats en la presa de decisions.
  • Continuar treballant per obtenir més transferències del Govern d’Espanya per seguir ajudant els municipis afectats.

Declaració destacada:

“La Diputació segueix treballant per aconseguir més transferències del Govern, necessàries per continuar ajudant els municipis de la província” – Laura Sáez, diputada de Hacienda.

