La Generalitat impulsa la formació en ciberseguretat industrial a les universitats

La Generalitat llança un cicle de formació universitària per preparar futurs professionals en ciberseguretat industrial

Els tallers pràctics inclouen simuladors de línies de producció per sensibilitzar sobre els riscos i atacs cibernètics


La Conselleria d’Hisenda i Economia, a través del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV), ha iniciat un cicle de jornades en col·laboració amb les universitats valencianes per formar els futurs professionals en ciberseguretat industrial.

La primera jornada s’ha celebrat a la Universitat d’Alacant, on més de 80 estudiants del Grau en Enginyeria Biomèdica han pogut conéixer els riscos de ciberseguretat en el seu sector i com protegir infraestructures crítiques i empreses industrials.

Tallers pràctics amb simuladors industrials

Els tallers inclouen una demostració pràctica amb un simulador portàtil d’una línia de producció industrial, que permet recrear atacs cibernètics i analitzar totes les fases d’un atac, des del reconeixement fins a l’execució.

Les Tecnologies de l’Operació (TO), que inclouen PLC, sistemes SCADA, sensors, actuadors i dispositius IoT, són essencials per al control de processos físics en sectors com aigua, energia, transport i manufactura, i un atac pot causar danys físics i pèrdues econòmiques.

Formació reglada i sensibilització

L’objectiu del cicle és sensibilitzar i formar els estudiants sobre els reptes de la ciberseguretat en tecnologia operativa i fomentar la incorporació de formació reglada en aquesta disciplina a les universitats, centres tecnològics i formació professional.

Segons el director general de TIC, Javier Balfagón,

“La ciberseguretat industrial és fonamental per a la salut de la nostra economia i del teixit empresarial, i la indústria connectada demanda cada vegada més professionals qualificats.”

Projecte Centre d’Innovació i Competència en Ciberseguretat

Les jornades formen part del projecte ‘Centre d’Innovació i Competència en Ciberseguretat’, amb l’objectiu de convertir la Comunitat Valenciana en un referent en ciberseguretat industrial a Espanya i a la Unió Europea. Aquest projecte s’emmarca dins del programa RETECH i està cofinançat amb fons europeus Next Generation EU.

Les properes jornades tindran lloc a la Universitat Politècnica de València, i s’estan planificant més sessions a la resta d’universitats valencianes, amb tallers adaptats als sectors industrials més representatius.

