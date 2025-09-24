La Generalitat ofereix a les explotacions agràries la possibilitat de recollir i retirar la palla d’arròs com a alternativa a la crema

VAERSA s’encarregarà de la recollida de la palla com a opció sostenible per a l’arrossar
La crema només estarà permesa en casos justificats i amb restriccions ambientals i horàries
La Generalitat Valenciana posarà enguany a disposició de les explotacions arrosseres la possibilitat de recollir i retirar la palla i els rostolls d’arròs com a alternativa a la crema tradicional en el Parc Natural de l’Albufera i altres zones humides de la Comunitat Valenciana.
Així ho han anunciat el secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori, Raúl Mérida, i el secretari autonòmic d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Vicente Tejedo, que han explicat que la recollida es realitzarà a través de l’empresa pública VAERSA.
Normativa publicada al DOGV
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució conjunta de les conselleries de Medi Ambient i Agricultura, amb les instruccions per a la gestió de la palla i els rostolls d’arròs a zones com:
- la Marjal i Estanys d’Almenara,
- el Parc Natural de l’Albufera,
- la Marjal i Estanys de la Ribera Sud del Xúquer,
- i el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva.
Alternatives i període de crema autoritzada
L’objectiu és que la palla puga tindre un destí útil (energètic, ramader o agrícola). No obstant això, en zones amb dificultats de recollida es permetrà la crema per raons fitosanitàries.
El període autoritzat serà del 10 d’octubre al 31 de desembre de 2025, i en el cas de l’Albufera i la Ribera Sud serà obligatori utilitzar l’aplicació mòbil QUEPAR, que determina els moments òptims per a la crema i minimitza l’impacte ambiental.
Condicions i horaris
- Només es podran realitzar cremes en nivell 1 de preemergència per risc d’incendis.
- Horari autoritzat: des de l’eixida del sol fins a dues hores abans de la posta.
- Queden prohibides en cas de nivell 2 o 3 de preemergència, inversió tèrmica o vents superiors a 30 km/h.
A més, en parcel·les a menys de 500 metres de zona forestal s’exigirà una declaració responsable, mentre que en les de més de 500 metres no caldrà autorització prèvia.
Seguiment i anàlisi
La Conselleria reforçarà la vigilància de les aigües de les zones humides i continuarà amb el programa de monitoratge per satèl·lit iniciat amb la Universitat de València el 2020 per controlar possibles episodis d’anòxia.
També es desplegaran indicadors de plagues i fisiopaties, així com controls físics i biològics sobre el terreny, per garantir tant la salut ambiental com la productivitat agrícola.