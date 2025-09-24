La Regidoria d’Igualtat oferix a l’alumnat de 4t d’ESO un taller per a detectar la violència de gènere de manera preventiva

L’alumnat reflexiona sobre l’amor romàntic i les relacions tòxiques a través del monòleg ‘Això no és amor’
La Regidoria d’Igualtat reforça la prevenció de la violència de gènere amb tallers en els centres educatius
La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Sueca ha oferit a l’alumnat de 4t d’ESO un taller informatiu impartit per l’educadora social Marina Marroquí, titulat “Això no és amor”, amb l’objectiu de formar la joventut en la detecció i sensibilització de la violència de gènere des d’una perspectiva preventiva.
El taller, en format monòleg, utilitza l’humor com a fil conductor per analitzar la societat actual i les influències que reben els adolescents a través de la televisió, la música, el cinema i les xarxes socials. A partir d’este context, es fomenta el pensament crític i es treballa sobre la interiorització tòxica de l’amor romàntic, oferint eines per a identificar i fer front a la violència de gènere en relacions d’amistat, socials i amoroses.
Segons la regidora d’Igualtat i Educació, Roser Viñoles:
“Es tracta d’un taller-monòleg molt dinàmic, en la línia que venim desenvolupant des del departament, apostant per l’educació en prevenció de la violència de gènere i altres tipus de violències directament amb l’alumnat”.
Viñoles ha destacat que l’activitat està subvencionada pel Ministeri d’Igualtat a través del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.
Per la seua part, Marina Marroquí, que ha impartit este monòleg durant més de deu anys davant més de 300.000 joves, ha valorat molt positivament la seua experiència a Sueca:
“L’adolescència cada vegada és més dura i està més a la defensiva en este tema, però la resposta continua sent molt bona, perquè és un taller en el seu llenguatge i amb la seua realitat. Agraeixen que els parlen com a adults i que se’ls oferisquen reflexions i eines útils per al seu dia a dia”.