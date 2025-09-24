Les fundacions de la Conselleria de Sanitat participen en 227 estudis clínics sobre càncer des de 2024

Les fundacions de la Conselleria de Sanitat participen en 227 estudis clínics sobre càncer, reforçant la recerca biomèdica a la Comunitat Valenciana
Projectes innovadors inclouen protonteràpia, diagnòstic amb intel·ligència artificial i assaigs de noves vacunes
Les fundacions de recerca de la Conselleria de Sanitat participen en 227 estudis clínics relacionats amb el càncer des de 2024, reforçant el desenvolupament d’un ecosistema de recerca biomèdica avançada a la Comunitat Valenciana.
Segons la directora general de Recerca i Innovació, Mariola Penadés, aquestes fundacions constitueixen un teixit integral d’investigació i innovació biomèdica i sanitària, alineat amb la promoció de la salut, la longevitat i la qualitat de vida de la ciutadania.
Fundacions implicades
- FISABIO – Fundació per al Foment de la Recerca Sanitària i Biomèdica
- IIS La Fe – Institut de Recerca Sanitària La Fe
- FIHGUV – Fundació de Recerca del Hospital General Universitari de València
- ISABIAL – Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Gestió de l’Institut de Recerca Sanitària i Biomèdica d’Alacant
- CIPF – Centre de Recerca Príncep Felip
- FHPrC – Fundació de Recerca de l’Hospital Provincial de Castelló
Col·laboració i impacte
- Les fundacions aporten recursos humans i tècnics i traslladen els resultats a la pràctica clínica.
- Col·laboren amb universitats, centres de recerca i empreses, consolidant la Comunitat Valenciana com a polo d’atracció de talent i inversió.
- Des de 2023, els grups de recerca han aconseguit aproximadament 11 milions d’euros en projectes europeus sobre càncer, dels quals 7,2 milions corresponen a les fundacions de la Conselleria.
Projectes punters
- Centre de Protonteràpia del Hospital La Fe (València)
- Sistemes d’intel·ligència artificial per al diagnòstic precoç de càncer de mama (Castelló, València i Alacant)
- Assaig de la primera vacuna contra el càncer de pulmó al Hospital Provincial de Castelló, dins d’un assaig clínic internacional
Amb motiu del Dia Mundial de la Recerca del Càncer, Mariola Penadés ha agraït a més de 600 investigadors i investigadores la seva contribució en estudis innovadors que reforcen la posició de la Comunitat Valenciana com a referent en recerca oncològica.