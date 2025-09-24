PSPV i Compromís acusen Mazón d’“insultar” les víctimes en el Debat de Política General
Polèmica per unes paraules de Salvador Aguilella que els partits qualifiquen de falta de respecte
Els síndics de PSPV i Compromís, José Muñoz i Joan Baldoví, han acusat al president de la Generalitat, Carlos Mazón, d’“insultar” a les víctimes durant el Debat de Política General en Les Corts.
Segons els diputats, el portaveu adjunt del Partit Popular, Salvador Aguilella, ha pronunciat la frase “són les 14 hores i se’n van a dinar” quan les associacions de víctimes s’alçaven de la sala.
Per a Muñoz, l’expressió, pel moment en què s’ha produït, ha generat la sensació que anava adreçada a les víctimes:
“Ell haurà d’aclarir-ho si no és així, però és una persona que ens té acostumats a este tipus de comentaris desafortunats”, ha afirmat el síndic socialista.
Compromís i PSPV han remarcat que estes paraules representen una falta de respecte cap a les víctimes i han demanat explicacions públiques.