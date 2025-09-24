Víctimes de la DANA demanen la dimissió de Mazón davant Les Corts

Les associacions critiquen la falta de respostes i solucions del Consell davant els danys de la DANA
Afectats denuncien la gestió de Mazón i exigeixen responsabilitats polítiques
La presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals de la DANA, Rosa Álvarez, junt amb la portaveu de l’Associació de Víctimes Dana 29 d’Octubre 2024, Mariló Gradolí, i dues afectades, Toñi i Dolores, han reclamat este dimarts la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a les portes de Les Corts Valencianes.
Les víctimes, acompanyades també per afectats per la riuada del passat mes d’octubre, han expressat el seu rebuig cap a la gestió del Consell i han assegurat que “tot el que puga dir és mentida”.
Amb esta acció, les associacions volen visibilitzar el malestar i la indignació per la falta de respostes i solucions després dels episodis climàtics que han causat danys personals i materials de gran magnitud en la Comunitat Valenciana.