Alzira acull una xarrada de Towanda Rebels amb motiu del Dia Internacional contra l’Explotació Sexual

El Museu Municipal d’Alzira ha acollit una xarrada sobre explotació sexual i tràfic de dones, xiquetes i xiquets amb motiu del 23S, Dia Internacional contra estes pràctiques.
La jornada va comptar amb la participació de les activistes feministes expertes en prostitució Teresa Lozano i Zua Méndez, creadores de Towanda Rebels.
La jornada va abordar temes com les noves formes d’explotació a l’àmbit digital, que afecten més directament les dones joves.
El projecte Towanda Rebels, canal de comunicació i creació de produccions audiovisuals i obres de teatre amb perspectiva feminista, naix al 2017 en un moment molt concret.
Laconferència va posar el focus en l’abolicionisme de la prostitució com a únic model possible per a l’alliberament de les dones, trencant el mite de la lliure elecció.
Amb tot, la xarrada, que va comptar amb l’assistència d’un públic divers, va servir per posar sobre la taula esta problemàtica i compartir eines per combatre-la, amb l’objectiu últim d’aconseguir una societat realment igualitària.