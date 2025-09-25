Alzira declara 2026 Any Jaume I en commemoració dels 750 anys de la mort del monarca

L’Ajuntament d’Alzira ha aprovat a l’últim plenari la Declaració Institucional de l’any 2026 com a Any Jaume I, amb motiu de la commemoració del 750 aniversari de la mort del monarca.
La Comissió Any Jaume I, en la qual participen regidors, tècnics municipals dels diferents departaments i membres de l’oposició, ha treballat conjuntament en la redacció d’esta declaració, aprovada per tots els regidors i l’abstenció de Vox.
La Declaració Institucional comença amb un extracte del Testament de Jaume I: “amar i protegir totes les persones i el poble; fer regnar la justícia i vetlar perquè els grans no oprimisquen els menuts”. A través d’estes paraules, des del consistori assenyalen la voluntat de modernitzar la figura del monarca i apropar-la als temps actuals, posant l’accent en l’entrada pacífica que Jaume I va fer a la musulmana Al-Jazira, sense vessament de sang, el 30 de desembre de 1242.
A banda de fer extensiva la declaració a la resta de territoris de l’antiga Corona d’Aragó, l’Ajuntament convida la ciutadania, les entitats culturals, educatives i institucionals a participar activament en esta commemoració, amb la finalitat de difondre i projectar una història compartida.
Amb tot, l’Ajuntament d’Alzira vol fer d’esta efemèride una oportunitat per obrir camins de col·laboració en l’àmbit de la cultura, la investigació i l’intercanvi entre pobles.