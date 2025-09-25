Carlos Mazón aposta per “una indústria basada en la sostenibilitat, l’emprenedoria, la ciència i l’atracció d’inversions”

Carlos Mazón destaca el compromís del Consell amb una indústria innovadora i sostenible
El president subratlla la col·laboració amb Danone i l’activació del Pla d’Investigació, Innovació i Emprenedoria Científica 2030
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reafirmat el compromís del Consell amb la transformació del teixit productiu valencià, basat en “la sostenibilitat, l’emprenedoria, la ciència i l’atracció d’inversions”.
Durant la clausura de l’esdeveniment Hub d’Innovació Aldaia ‘Ciència i innovació per a alimentar el futur’, organitzat per Danone, Mazón ha subratllat l’activació del Pla d’Investigació, Innovació i Emprenedoria Científica 2030, que busca planificar junt amb el sector empresarial i científic “el futur de la nostra activitat econòmica”.
El president ha agraït a Danone la seua aposta per la Comunitat Valenciana amb l’ampliació de les seues instal·lacions a Aldaia, que, segons ha destacat, suposarà “més ocupació, més innovació i una major simbiosi amb els nostres ramaders”. També ha posat en valor el paper de la companyia en “la reconstrucció econòmica i social del territori”.
A més, ha remarcat la funció de la Generalitat com a facilitadora de l’activitat empresarial, mitjançant l’agilitació de tràmits i la simplificació burocràtica, “per a atraure inversió, talent i generar ocupació als municipis”.
Mazón ha recordat que “invertir en la Comunitat Valenciana ix rendible” i ha qualificat la planta d’Aldaia com “una referència extraordinària del talent i la capacitat dels nostres professionals i universitats”.
Finalment, ha lloat la qualitat de la llet produïda per ramaders alacantins, castellonencs i valencians, que suposa la meitat de la que utilitza la principal planta de Danone a Europa, definint aquesta relació com una “simbiosi perfecta” entre indústria i sector primari.