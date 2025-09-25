Carlos Mazón assisteix a l’entrega dels Premis Solidaris del Grup Social ONCE Comunitat Valenciana

Carlos Mazón participa en l’entrega dels Premis Solidaris del Grup Social ONCE Comunitat Valenciana
Els guardons reconeixen el compromís amb la inclusió, l’accessibilitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha assistit a l’entrega dels Premis Solidaris del Grup Social ONCE Comunitat Valenciana, que reconeixen persones, entitats i organitzacions destacades pel seu compromís amb la inclusió, l’accessibilitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
En l’acte també han estat presents la vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, i el president de l’ONCE, Miguel Carballeda, entre altres autoritats.
El president Mazón ha agraït la “labor excepcional” que desenvolupa cada dia l’entitat i ha reconegut el compromís, l’esforç i la solidaritat dels premiats, així com de tots aquells “que ens ajuden a ser millors cada dia”.
Els Premis Solidaris, màxima distinció que atorga el Grup Social ONCE a nivell autonòmic, han reconegut enguany:
- Fundación por la Justicia
- Diaris Levante-EMV i Las Provincias
- La diputada amb Síndrome de Down, Mar Galcerán
- L’empresa Sprinter
- La Direcció General de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de València