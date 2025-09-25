RIBERA
Carlos Mazón assisteix a l’entrega dels Premis Solidaris del Grup Social ONCE Comunitat Valenciana

Els guardons reconeixen el compromís amb la inclusió, l’accessibilitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha assistit a l’entrega dels Premis Solidaris del Grup Social ONCE Comunitat Valenciana, que reconeixen persones, entitats i organitzacions destacades pel seu compromís amb la inclusió, l’accessibilitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

En l’acte també han estat presents la vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, i el president de l’ONCE, Miguel Carballeda, entre altres autoritats.

El president Mazón ha agraït la “labor excepcional” que desenvolupa cada dia l’entitat i ha reconegut el compromís, l’esforç i la solidaritat dels premiats, així com de tots aquells “que ens ajuden a ser millors cada dia”.

Els Premis Solidaris, màxima distinció que atorga el Grup Social ONCE a nivell autonòmic, han reconegut enguany:

  • Fundación por la Justicia
  • Diaris Levante-EMV i Las Provincias
  • La diputada amb Síndrome de Down, Mar Galcerán
  • L’empresa Sprinter
  • La Direcció General de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de València

