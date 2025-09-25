Cullera culmina un projecte europeu per combinar esport i protecció d’espais naturals

Cullera culmina un projecte europeu per combinar esport i conservació d’espais naturals
170 participants locals i col·laboració internacional fomenten la sostenibilitat i bones pràctiques esportives
L’Ajuntament de Cullera ha finalitzat aquesta setmana al Europejskie Forum Regionalnego SPORTU (Polònia) el projecte europeu ERASMUS+ ECOS2NK, una iniciativa pionera que busca l’equilibri entre la pràctica esportiva i la conservació dels espais naturals protegits.
Col·laboració internacional
El projecte ha comptat amb la participació de la Universitat de València, Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia (Itàlia), EUNIK European Network for Innovation and Knowledge NGO (Països Baixos), ISG Institute for Sport Governance (Polònia) i ENOS European Network of Outdoor Sports (França). L’objectiu ha estat compartir bones pràctiques i demostrar com poden conviure l’esport i la protecció del medi ambient.
Participació local i formació
A Cullera, fins a 170 persones han participat en activitats formatives, incloent escolars, professorat, membres de l’Ajuntament, associacions i operadors esportius locals. Les accions han inclòs:
- Tallers sobre sostenibilitat i impacte ambiental de l’esport.
- Visites guiades a ecosistemes com les dunes de la platja del Dosser, el pinar del Primer Collado i la zona humida de la Bassa de Sant Llorenç amb el seu observatori d’avifauna.
- Cursos de formació i intercanvi de bones pràctiques amb experts mediambientals i esportius.
- Rutes amb GPS per a documentar i compartir experiències locals d’ús responsable dels espais naturals.
Declaracions institucionals
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha ressaltat la importància de participar en projectes europeus:
“Ens permet conèixer millor els equilibris entre l’esport i els valors naturals que tenim a Cullera i que hem de conservar.”
Per la seua part, la regidora d’Oficina Europea, Débora Marí, ha subratllat que l’objectiu és incrementar la conscienciació sobre la sostenibilitat i promoure comportaments ecològics com a estil de vida.