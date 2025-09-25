LA UNIÓ alerta de la crisi del sector del vi a la Comunitat Valenciana: preus ruïnós i falta de suport per a la verema en verd

LA UNIÓ alerta de la crisi del sector del vi a la Comunitat Valenciana amb preus molt per davall dels costos de producció
L’organització reclama ajudes per a la verema en verd per garantir la viabilitat de les explotacions familiars
LA UNIÓ Llauradora denuncia la forta crisi que pateixen els productors de raïm de vinificació a la Comunitat Valenciana, amb preus molt per davall dels costos de producció i sense ajudes de la Conselleria d’Agricultura per a la verema en verd, malgrat les reiterades demandes del sector.
Segons l’organització, molts viticultors continuen sense contractes i amb cotitzacions ruïnoses, amb preus que en alguns casos no arriben a 0,20 €/kg, similars als de les dècades dels 80 i 90. Aquesta situació posa en perill la viabilitat de centenars d’explotacions familiars.
Luis Javier Navarro, vicesecretari general de LA UNIÓ i productor de vi, ha qualificat la situació com una “crisi estructural del sector del vi a la Comunitat Valenciana”, agreujada per la caiguda del consum, el canvi climàtic, mesures comercials internacionals com els aranzels de Trump i la negativa del conseller Miguel Barrachina a concedir ajudes per a la verema en verd.
LA UNIÓ havia sol·licitat a la Conselleria que establira aquestes ajudes ja al gener, amb l’objectiu de retirar un volum de vi per equilibrar el mercat i assegurar les rendes dels viticultors. No obstant això, la petició ha estat denegada.
Tot i la reducció de la collita, estimada en 31,5 milions d’hectolitres a Espanya per les altes temperatures i la falta de precipitacions, els preus no milloren, segons assenyalen des de l’organització. La qualitat del raïm és bona, fins i tot excel·lent en certes denominacions d’origen, gràcies a una maduració adequada i un bon equilibri entre sucre i acidesa.
Per a Navarro, la verema en verd era un mecanisme clau per garantir les rendes dels viticultors valencians i reduir la producció per damunt de la mitjana en situacions conjunturals, tot i que no resol els desequilibris estructurals del sector.