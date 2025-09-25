Labora publica les entitats locals que podran contractar persones desocupades per a tasques forestals

Labora publica la llista de municipis que podran contractar persones desocupades per a tasques forestals
Els contractes, d’una durada mínima de sis mesos, fomenten la prevenció d’incendis i milloren l’ocupabilitat
Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ha publicat la relació de municipis que podran contractar persones desocupades per a realitzar tasques forestals.
En total, 280 municipis podran contractar aproximadament 1.120 persones desocupades durant un mínim de sis mesos amb contractes a jornada completa. La inversió prevista és de 18,5 milions d’euros, finançats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).
Objectiu de les contractacions
Les subvencions del Pla d’Ocupació Forestal estan destinades a fomentar la contractació de persones desocupades per part de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a realitzar actuacions de prevenció d’incendis forestals i altres tasques vinculades a plans d’emergència.
Les persones contractades desenvoluparan tasques que contribueixen a mitigar els riscos contemplats en els plans d’emergència, especialment els relacionats amb incendis forestals, alhora que milloren la seva ocupabilitat i experiència professional.
Municipis beneficiaris
Les ajudes estan dirigides a municipis amb vulnerabilitat especial davant el risc d’incendis forestals, seleccionats per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) segons criteris tècnics. Entre els requisits considerats:
- Superfície forestal significativa, superior a 25 hectàrees classificades com a alt risc d’incendi.
- Municipis amb menys de 1.000 habitants o situats en comarques amb risc mitjà o alt de despoblament.
Per optar a un lloc de treball, les persones interessades només han d’estar inscrites com a desocupades en un Espai Labora, amb la inscripció actualitzada; no cal presentar cap sol·licitud addicional ni inscriure’s en cap llistat. Labora ha publicat instruccions detallades sobre el procés de selecció a la seva pàgina web.
Condicions i formació
Les contractacions es realitzaran dins de programes d’activació per a l’ocupació amb una durada mínima de sis mesos.
- Cada brigada comptarà amb un capataç.
- Les actuacions s’alinearan amb els plans de prevenció d’incendis forestals o comptaran amb les autoritzacions pertinents.
- Labora finançarà els costos salarials i de Seguretat Social, amb una subvenció mínima de 66.000 euros per entitat, suficient per a cobrir almenys quatre contractacions.
- L’AVSRE proporcionarà mitjans materials per a un màxim de quatre persones per entitat i impartirà la formació bàsica necessària.