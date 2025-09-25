“Nits de Patrimoni” una cita per conéixer la ciutat d’Alberic

Alberic ha preparat unes rutes molt especials per conéixer la història de la població de la mà d’actors i actrius que teatralitzaran diferents episodis del passat de la ciutat.
Les rutes recorreran els carrers del casc històric i oferiran una experiència única per descobrir Alberic d’una manera diferent i immersiva.
Hi haurà dues sessions: la primera el 26 de setembre i la segona el 16 d’octubre, amb el nom de “Nits de Patrimoni”, i totes dues començaran a les 22:00 hores. Una cita imprescindible per a veïns i visitants que vulguen conéixer la història i el patrimoni d’Alberic mentre gaudeixen d’una nit teatralitzada.