Totes les farmàcies de la Comunitat funcionen amb el nou cupó digital de Sanitat

El nou sistema digital substituïx el cupó de paper i garanteix més seguretat i traçabilitat dels medicaments
Sanitat destaca l’estalvi econòmic i ambiental d’una mesura pionera en el sector farmacèutic
Des de fa sis mesos, totes les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana treballen amb el cupó digital (Datamatrix) implantat per la Conselleria de Sanitat en col·laboració amb els tres Col·legis Oficials de Farmacèutics. Este sistema substituïx el tradicional cupó precinte dels medicaments i permet una traçabilitat completa i una major seguretat per al pacient.
Implantació progressiva
- Castelló: 299 farmàcies, en funcionament des de setembre de 2024.
- Alacant: 807 farmàcies, incorporades al desembre de 2024.
- València: des de febrer de 2025.
En total, totes les farmàcies de la Comunitat funcionen ja amb el sistema.
Beneficis del cupó digital
- Traçabilitat total: permet conéixer en cada moment el recorregut d’un medicament, des de la seua distribució fins al pacient final.
- Seguretat sanitària: davant una alerta, es pot localitzar de manera immediata cada envàs afectat i actuar amb rapidesa.
- Reducció de costos i càrrega administrativa: elimina el 90% del temps dedicat a la facturació de receptes.
- Estalvi econòmic: suposa una reducció de 500.000 € per a la Conselleria i d’almenys 4,7 milions d’euros anuals per al sector farmacèutic.
- Sostenibilitat: s’evita la impressió de 54 milions de fulls justificants i el retall de 117,9 milions de cupons cada any.
Transformació digital pionera
Des de Sanitat han ressaltat, amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, que es tracta d’un sistema pioner a escala estatal, que consolida l’aposta de la Generalitat per la digitalització del sistema sanitari i, en concret, del sector farmacèutic.