Un incendi afecta una empresa de cítrics a Carlet

Sis dotacions de bombers van treballar durant la nit per controlar les flames.
El foc, que va afectar palets, vehicles i part de la nau, es va donar per controlat de matinada.
El foc es va declarar anit i ha danyat l’exterior i algunes zones interiors de la nau
Els bombers del Consorci Provincial de València han intervingut esta nit en un incendi en una empresa de cítrics de Carlet, amb afectació a la zona exterior, on hi havia palets i vehicles, i també a part de l’interior de la nau.
Després de rebre l’avís, a les 22.00 hores es van mobilitzar sis dotacions de bombers procedents dels parcs d’Alzira, Torrent, Silla i Xàtiva, a més d’un sergent, un cap de sector i un oficial.
L’incendi es va donar per controlat a les 2 de la matinada. Este matí s’han fet els releus corresponents, i continuen treballant a la zona dos dotacions i un sergent per acabar d’extingir el foc.