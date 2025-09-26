RIBERA
54 poblacions participen enguany en la VIII edició de la Gala Viles en Flor

Els municipis competiran per aconseguir una de les prestigioses Flors d’Honor, un distintiu que reconeix l’excel·lència en el manteniment i la millora dels espais verds.

El programa, impulsat per la Fundació Asfplant amb el suport de la Diputació de València i la Conselleria d’Agricultura, s’ha consolidat com un referent en sostenibilitat i embelliment urbà, alhora que fomenta el turisme, la cohesió social i l’orgull de pertinença.


Alberic, amfitrió de la gala i participant des de la primera edició, s’ha erigit en un exemple de gestió verda amb més de 124.000 m² de zones enjardinades, una xifra que supera àmpliament la mitjana recomanada per l’OMS. Espais com el parc forestal de la Muntanyeta, la Glorieta o el jardí de Joano testimonien este ferm compromís municipal.

Per saber el resultat i quines ciutats són mereixedores de les Flors d’Honor haurem d’esperar fins els 3 d’octubre. La gala comptarà amb el Dr. Christy Boylan i Bill Kearney, representants de l’àmbit europeu de la planificació del paisatge i la sostenibilitat.

L’Entente Florale Europe premia des de fa més de quaranta anys les comunitats que impulsen la biodiversitat i la millora urbana. La seua presència reforça la projecció internacional de Viles en Flor i la connexió de la Comunitat Valenciana amb ciutats més verdes i habitables.

