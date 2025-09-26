Agricultura amplia el termini per a ajudes a joves i nous agricultors fins al 7 de novembre
Agricultura amplia fins al 7 de novembre el termini per a ajudes a joves i nous agricultors
Les subvencions, amb fins a 80.000 €, fomenten la modernització i el relleu generacional del sector
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha ampliat fins al 7 de novembre de 2025 el termini per a presentar sol·licituds a les ajudes dirigides a joves i nous agricultors a la Comunitat Valenciana.
Punts clau:
- Sol·licituds actuals: 398 iniciades.
- Objectiu: Facilitar l’accés dels joves al sector agrari i garantir la competitivitat del sector primari valencià.
- Pressupost: 29 milions d’euros en ajudes directes per a modernització, sostenibilitat i relleu generacional.
Beneficiaris i quanties:
- 18 a 40 anys: fins a 80.000 € per a joves que s’inicien en agricultura o ramaderia.
- 41 a 56 anys: fins a 70.000 € per a qui s’incorpora per primera vegada al sector.
Forma de pagament:
- Primer tram: 70 % després d’acreditar la instal·lació a l’explotació.
- Segon tram: 30 % restant després d’executar el pla de negoci presentat.
El conseller Miguel Barrachina ha destacat la importància d’aquestes ajudes per a assegurar el futur del sector agrari i ramader a la Comunitat Valenciana.