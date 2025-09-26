Alzira adjudica el servei de la Residència Municipal Guerriller Romeu
Alzira adjudica el servei de la Residència Municipal Guerriller Romeu amb millores per a residents i personal
Augment salarial, nous serveis gratuïts i major qualitat de vida marquen la gestió municipal
L’Ajuntament d’Alzira ha adjudicat el servei integral de la Residència Municipal de persones majors dependents, situada al carrer Guerriller Romeu, amb importants millores:
- Augment salarial del personal fins al 40%.
- Nous serveis gratuïts per als residents: podologia, tractaments de benestar i acompanyaments externs.
- Increment del cost per resident d’aproximadament el 50%.
Tot i que la gestió hauria de correspondre a la Generalitat, la residència seguirà sent municipal, amb una despesa addicional de 600.000 € anuals, sumada als 1,3 milions d’euros aportats per la Generalitat.
La regidora Amèlia Blanquer ha ressaltat que l’adjudicació dignifica el treball del personal i millora la qualitat de vida dels residents i les seues famílies.