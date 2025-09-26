Alzira dona inicia al seu ja tradicional Art al Carrer, amb una celebració de 10 anys
Alzira ha arrancat hui una nova edició de les seues Jornades d’Art al Carrer, una cita cultural que transforma la ciutat en un gran escenari obert.
Durant tot el cap de setmana, els carrers i places s’ompliran de música, dansa, teatre, mim i moltes altres disciplines artístiques que convertiran el centre urbà en un espai de convivència i creativitat.
L’activitat ha començat esta vesprada amb un berenar popular a la plaça Major, on veïns i visitants han pogut gaudir d’un refrescant granissat de llima abans de donar pas a les actuacions. La proposta, pensada per a totes les edats, combina espectacles de companyies professionals amb iniciatives locals, amb l’objectiu de fer de l’art una experiència quotidiana i compartida.
Les jornades, que compten amb la col·laboració de diferents col·lectius culturals i socials, busquen apropar la creació artística a tota la ciutadania i reforçar el paper d’Alzira com a referent cultural al territori valencià. Música en directe, dansa contemporània, intervencions urbanes i espectacles familiars seran només algunes de les propostes que es podran gaudir fins al dissabte per la nit.