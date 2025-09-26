Alzira s’uneix a la campanya “Llegir en valencià” amb la col·laboració de la Fundació Bromera
Alzira signa un conveni amb la Fundació Bromera per fomentar la lectura en valencià
La ciutat participa per primera vegada en la campanya “Llegir en valencià” amb el llibre “Ací estava Alzira”
L’Ajuntament d’Alzira i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura (FBFL) han signat un conveni de col·laboració per estreitar els vincles entre la fundació i la ciutat.
Detalls del conveni:
- És la primera vegada que Alzira forma part de la campanya “Llegir en valencià”, una col·lecció de llibres de lectura fàcil distribuïda durant l’estiu a tot el territori.
- Enguany, el tema de la campanya ha estat l’aigua, com a referència a la catàstrofe de la Dana.
- El llibre dedicat a Alzira és “Ací estava Alzira”, escrit per l’alzireny Guillermo Colomer, que narra les vivències del dia de la pantanada de 1982 al voltant del professor i escriptor Bernat Montagud.
Perspectives futures:
- La col·laboració permetrà organitzar activitats al llarg de l’any a Alzira relacionades amb la lectura i la cultura local.
Assistents a l’acte:
- Alcalde d’Alzira: Alfons Domínguez
- Directora de la FBFL: Rosa Mengual
- President de la FBFL: Josep Gregori
- Regidor de Cultura: Israel Pérez
Aquest conveni consolida la ciutat com a punt de referència en la promoció de la lectura en valencià.