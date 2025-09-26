Cullera organitza un curs de formació per actuar davant les emergències

Cullera ofereix un curs de preparació ciutadana davant emergències
La formació inclou prevenció de riscos, autoprotecció i detecció d’informació fiable
L’Ajuntament de Cullera, a través de l’àrea de Serveis Socials, ha organitzat un curs de preparació davant situacions d’emergència dirigit a estudiants i ciutadania en general.
La formació se celebrarà els dies 29 i 30 de setembre a la Casa de la Cultura i serà impartida per personal docent especialitzat en Protecció Civil i Emergències.
El curs inclourà:
- Com actuar en possibles escenaris d’emergències.
- Recursos pràctics d’autoprotecció i prevenció de riscos.
- Identificació de fonts fiables d’informació, diferenciant entre contingut rellevant i fake news.
La sessió per a l’estudiantat tindrà lloc el dilluns 29 durant l’horari escolar, mentre que la formació per a la població general serà el dimarts 30, de 18 a 20.30 hores a la Casa de la Cultura.
El regidor de Serveis Socials, Àlex Morales, ha destacat que “és essencial que la ciutadania compte amb coneixements sobre com reaccionar en situacions d’emergència. Encara que esperem no haver de fer ús d’ells, aquest curs pot arribar a salvar vides”. També ha ressaltat que la participació de personal especialitzat garanteix la màxima qualitat de la formació i reafirma el compromís amb la seguretat i el benestar de la població.