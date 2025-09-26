Del 1 al 16 d’octubre: període extraordinari de cremes agrícoles a Alzira

Alzira habilita un període extraordinari de cremes agrícoles per a restes de poda tardanes
Cal autorització i complir les condicions de seguretat entre l’1 i el 16 d’octubre
L’Ajuntament d’Alzira informa que, segons el Pla Local de Cremes (PLC), a partir del dimecres 1 d’octubre i fins al 16 d’octubre, s’habilita un període extraordinari de cremes destinat a l’eliminació de les restes de poda de les varietats tardanes de cítrics, que no es van poder gestionar entre l’1 de juliol i el 30 de setembre degut a les restriccions d’ús del foc agrícola en parcel·les a menys de 500 metres del sòl forestal.
Les condicions de crema durant este període són:
- Cal autorització de crema agrícola.
- La crema es podrà realitzar de dilluns a divendres (excepte festius), des de l’eixida del sol fins a les 11 h del matí.
- Sempre amb cremador i, segons la ubicació, amb mataespurnes.
- Sols per a restes de poda de varietats tardanes. En cas de crema de restes vegetals per canvi de cultiu, caldrà un permís excepcional.
El permiss de crema tindrà una validesa de 15 dies i es podrà sol·licitar a partir del dilluns 29 de setembre de 2025, presencialment a les oficines de la Clau o amb firma digital a través de la Seu Electrònica.
Finalitzat este període extraordinari, a partir del 17 d’octubre de 2025 s’activarà el període ordinari de cremes agrícoles per a tot tipus de cultiu, per al qual caldrà sol·licitar una Declaració Responsable de Crema per poder realitzar cremes fins al 31 de maig de 2026