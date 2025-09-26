Desmantelada una organització que introduïa carburant adulterat en gasolineres “low cost” del Llevant

Desmantelada una xarxa que introduïa carburant adulterat en gasolineres “low cost” del Levant
Detingudes 18 persones i localitzats més de 70.000 litres de combustible il·legal amb risc mediambiental i econòmic
La Guardia Civil i el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària han desarticulat una organització criminal que introduïa carburant adulterat en gasolineres low cost de les províncies de Murcia, Almería, Alicante i València, amb la finalitat d’eludir els controls i evadir el pagament d’impostos.
Durant l’operació, batejada com a “Tenk”, han estat detingudes 18 persones i investigades 14 més, a la vegada que s’ha vinculat a 40 empreses amb l’entramat delictiu.
El combustible, procedent de Letònia, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Lituània, era mesclat amb altres components i declarat com a aceite i lubricante per eludir regulacions i impostos. Entre les substàncies trobades hi havia triacetina, que no compleix les especificacions per a gasoil d’automoció.
Les investigacions van començar el 2023 a partir de les queixes veïnals a La Hoya del Campo (Murcia), i van permetre localitzar gasocentres irregulars a Abanilla i Silla (València). En aquests establiments es van confiscar més de 70.000 litres de gasoil adulterat, juntament amb maquinària i dipòsits.
Els carburants adulterats suposen pèrdues econòmiques, generen un risc mediambiental i poden causar danys als motors dels vehicles particulars.
L’organització operava amb un complex entramat d’empreses “fantasma” i “testaferros”, incloent ciutadans ucraïnesos, letons, francesos i espanyols. Especialistes de la Policia Judicial i inspectors de Vigilància Duanera van inspeccionar un total d’onze estacions de servei i empreses.
Entre els delictes imputats figuren estafa, falsedat documental, delictes contra la Hisenda Pública, blanqueig de capitals, contra la Seguretat Vial i pertinença a organització criminal. Un dels conductors de camions acumula 26 delictes contra la seguretat vial per conduir vehicles amb mercaderies perilloses sense permís vigent.