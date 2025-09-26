La Diputació de València fa una crida a la cooperació europea davant les catàstrofes
Experts i autoritats comparteixen experiències per reforçar la resposta i la gestió de crisis
La Diputació de València ha reunit a autoritats i experts de tota Europa per compartir experiències en gestió de crisis i catàstrofes naturals, amb l’objectiu de reforçar la cooperació entre entitats locals intermèdies i millorar la resposta davant futurs episodis adversos.
Objectius del congrés:
- Analitzar el paper de les províncies i diputacions en la gestió de crisis.
- Intercanviar bones pràctiques i aprenentatges després de la DANA de 2024.
- Reclamar a les autoritats europees actuació conjunta i coordinada davant catàstrofes.
Experiències compartides:
- Vicent Mompó (president) i les vicepresidentes Natàlia Enguix i Reme Mazzolari, amb el diputat Juan Ramón Adsuara, van explicar les actuacions de la Diputació en reparació d’infraestructures, subministrament d’equipaments i recuperació de la cohesió social després de la DANA.
- Enguix va destacar la importància del municipalisme com a primera resposta i la necessitat de suport d’institucions superiors davant fenòmens agreujats pel canvi climàtic.
- Mazzolari va exposar la reconstrucció de 869 km de carreteres i 29 ponts, ressaltant la importància de dotar les autoritats locals de recursos i competències suficients.
Participació europea:
- Representants de províncies i entitats intermèdies d’Alemanya, Itàlia i Polònia van debatre el paper que han de jugar les autoritats locals intermèdies per millorar la resposta davant crisis.
- Juan Ramón Adsuara va recalcar la necessitat de dades, estudis i coneixements compartits com a eina essencial per a la presa de decisions coordinades a nivell europeu.
Marc del congrés:
- L’esdeveniment s’emmarca dins del programa europeu ESPON, que analitza com els governs intermedis afronten catàstrofes naturals i socials.
- Els resultats serviran com a guia estratègica per millorar la preparació i cooperació europea davant futurs desafiaments.