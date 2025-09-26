La Generalitat tanca el punt de transferència de Quart-Manises i retira un milió de tones de residus
La Generalitat clausura el punt de transferència de Quart-Manises després de gestionar 305.000 tones de residus
El pla d’emergència extraordinari permet retirar residus de les inundacions i iniciar la fase de reconstrució municipal
La Generalitat Valenciana ha clausurat el punt de transferència de Quart-Manises, tancant de manera definitiva l’últim dels tres espais habilitats per tractar els residus generats per les inundacions de l’octubre passat i posant fi al pla d’emergència extraordinari per a la retirada d’enseres i residus voluminosos.
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, present en l’acte de clausura juntament amb responsables de l’empresa Urbaser, que ha gestionat el recinte, ha explicat que “onze mesos després de les riuades, hem clausurat els tres punts de transferència, després del tancament de Catarroja el 13 de maig i del de Picassent el 30 de juliol, i hem tractat prop d’un milió de tones de residus”.
En concret, el punt de Quart-Manises ha gestionat 305.000 tones de residus, ha rebut més de 14.500 viatges de camions, i ha comptat amb 25 unitats de maquinària pesada i mig centenar de treballadors, a més d’acumular 20.000 m³ de llims en quatre basses.
Martínez Mus ha destacat que la gestió de l’emergència ha demostrat la importància de disposar d’un sistema àgil, que ha permès no només tractar un milió de tones de residus, sinó també 70.000 m³ de llims i 130.000 vehicles retirats amb el suport de la Generalitat. Ha afegit que la gestió de residus constitueix “el major repte després d’un desastre natural com les devastadores riuades de l’octubre passat” i ha implicat “la tramitació del major contracte realitzat per la Generalitat després de la riuada, amb una inversió de 204 milions d’euros”.
Tres fases de gestió
La gestió s’ha desenvolupat en tres fases:
- Evacuació diària de més de 15.000 tones per desobstruir 767 vies afectades en les poblacions més colpides, amb dipòsit en els Punts d’Acopi Local (PAL) i en els tres punts de transferència.
- Continuació de l’evacuació i tractament dels residus als punts de transferència.
- Vaciament final dels 60 PAL i dels tres punts de transferència: 244.000 tones a Catarroja, 264.250 a Picassent i 305.000 a Quart-Manises, sense comptar les tones gestionades directament per l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus amb mitjans propis.
Martínez Mus ha indicat que la Generalitat continuarà donant suport als ajuntaments amb la nova fase del pla per retirar runa generada en les tasques de reconstrucció privada. Tot i que aquesta competència és municipal, “hem decidit recolzar els consistoris i agilitzar la retirada d’escombraries a través de les empreses que ja gestionen els residus municipals”.
Un total de 15 municipis han sol·licitat ajuda a la Generalitat per a aquesta nova fase, entre els quals es troben: Aldaia, Catarroja, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví, Utiel, Chiva, Gestalgar, Montserrat, Paiporta, Benetússer, L’Alcúdia, Albal, Catadau i Xirivella.