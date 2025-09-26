Paiporta atorga la Medalla d’Or a la seua ciutadania
Paiporta ha decidit atorgar la Medalla d’Or a la seua ciutadania per l’actuació exemplar i solidària durant la DANA del 29 d’octubre.
La proposta, impulsada per la Policia Local, reconeix la resposta heroica de veïnes i veïns, així com el treball dels cossos de seguretat i serveis d’emergència en els moments més crítics.
El ple municipal aprovarà també altres condecoracions, com la Medalla Daurada de la Policia Local per als agents que estigueren en servei o s’incorporaren voluntàriament, la Medalla al Mèrit Professional per a qui mantingueren la seua tasca durant tota l’emergència, i felicitacions a policies d’altres municipis i de l’Estat que col·laboraren a Paiporta.
A més, es farà una menció especial i general a tota la ciutadania voluntària, bombers, UME, militars i serveis d’emergències. L’Ajuntament vol deixar constància així de la solidaritat i compromís col·lectiu que van permetre superar una situació extraordinària.